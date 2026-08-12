Trong bộ phim tài liệu mới của Netflix về sự nghiệp Jose Mourinho, mối quan hệ với Casillas là một trong những chủ đề đáng chú ý nhất khi ông nhìn lại 3 năm dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013.

“Điều tuyệt vời không phải là được dẫn dắt Real Madrid, mà là chiến thắng cùng CLB này”, đó là cách Mourinho mở đầu nhiệm kỳ ở La Liga, sau khi cùng Inter Milan giành cú ăn 3.

Mourinho tiết lộ mâu thuẫn với Casillas. Ảnh: X/AS

Mourinho cho biết những khác biệt đã xuất hiện ngay từ những cuộc trao đổi đầu tiên.

“Lần đầu tôi nói chuyện với Casillas, cậu ấy đề nghị cho những cầu thủ trở về từ đội tuyển được nghỉ thêm vài ngày. Lần thứ hai, cậu ấy muốn lùi giờ tập vì giao thông. Lần thứ ba, cậu ấy đề nghị không bắt các cầu thủ tập trung trước trận”, HLV người Bồ Đào Nha kể.

Mourinho cho rằng một trong những vấn đề ông gặp phải khi đến Bernabeu là các cầu thủ đã được “nuông chiều” trong nhiều năm.

Ông muốn thay đổi kỷ luật và tâm lý của đội bóng, biến Real Madrid thành tập thể đủ sức chống lại Barcelona của Pep Guardiola - đội lúc đó thống trị tuyệt đối bằng tiki-taka, với 6 danh hiệu năm 2009.

Mâu thuẫn thực sự bùng phát ở mùa 2012/13, không lâu sau khi họ chấm dứt “hat-trick” vô địch La Liga của Barca và lập kỷ lục 100 điểm.

Trước một trận La Liga, đội hình xuất phát bị rò rỉ cho báo chí khiến Mourinho nổi giận.

“Khi bạn cho phép một người bên ngoài bước vào, sự kết nối trong tập thể sẽ mất đi”, ông tuyên bố.

Khoảng cách giữa Mourinho và phòng thay đồ từ đó ngày càng lớn, với Casillas trở thành tâm điểm.

Mourinho gây sốc khi để thủ quân “Los Blancos” dự bị trước Malaga và sử dụng Antonio Adan. Sau đó, CLB chiêu mộ Diego Lopez và Casillas tiếp tục mất vị trí.

“Tôi là người quyết định ai thi đấu. Tôi thích Diego Lopez hơn Casillas, đơn giản vậy thôi”, Mourinho tuyên bố.

Casillas cũng thừa nhận trong phim tài liệu rằng giữa hai người “luôn là một mối quan hệ rất lạnh nhạt”.

Mourinho trở lại Real Madrid sau 13 năm. Ảnh: RMCF

Đỉnh điểm đến sau khi Real Madrid thua Atletico Madrid ở chung kết Cúp Nhà vua 2013. Mourinho hiểu rằng hành trình của mình tại Bernabeu đã đi đến giới hạn.

“Tôi nghĩ các cầu thủ đã chán ngấy tôi, và tôi cũng chán ngấy họ”, ông nhớ lại.

Florentino Perez muốn Mourinho tiếp tục, nhưng “Người đặc biệt” quyết định ra đi vì cho rằng “công việc đã hoàn thành”.

Sau 13 năm kể từ cuộc chia tay đầy sóng gió ấy, Perez đưa Mourinho trở lại Bernabeu với nhiệm vụ một lần nữa tái thiết Real Madrid.

Không còn những vết nứt với Casillas, nhưng có những cái tôi cần Mourinho trị bằng kỷ luật thép nổi tiếng của mình.