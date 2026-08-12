Hè năm ngoái, Los Blancos bị Arsenal vượt mặt khi đội bóng thành London hoàn tất thương vụ trị giá 51 triệu bảng đưa Zubimendi về sân Emirates.

Thời điểm đó, Real Madrid nhập cuộc đàm phán quá muộn khiến họ không còn cơ hội thực hiện cú "đánh úp" vào phút chót.

Zubimendi vẫn trong tầm ngắm Real Madrid - Ảnh: SunSport

Qua 12 tháng, Zubimendi vẫn được đánh giá cao tại Bernabeu. Những thông tin mới nhất cho thấy, Real Madrid và Jose Mourinho dành sự quan tâm đặc biệt đối với nhà vô địch World Cup 2026.

Cơ hội ra sân của Zubimendi tại Arsenal mùa tới đang bị đặt dấu hỏi, khi Pháo thủ vừa chi 75 triệu bảng rước về đội trưởng Newcastle, Bruno Guimaraes.

Để cân bằng ngân sách, Arsenal đang chào bán tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly cho Chelsea và MU ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Dẫu vậy, Arsenal chưa có ý định chia tay Zubimendi. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ Tây Ban Nha còn thời hạn tới 2030. HLV Mikel Arteta từng khẳng định anh là cầu thủ chủ chốt trong kế hoạch của mình.

Huyền thoại Arsenal - Lee Dixon cũng ủng hộ quan điểm của đội bóng cũ. Ông tin rằng, Zubimendi vẫn có nhiều cơ hội thi đấu, dù Guimaraes xuất hiện khiến cuộc cạnh tranh uyến giữa trở nên khốc liệt hơn.

Chia sẻ độc quyền với SunSport, Dixon nói: "Khi đang ở trong đội bóng và mùa hè xuất hiện cầu thủ mới chơi đúng vị trí của mình, bạn có thể phản ứng theo hai cách.

Bạn nhìn vào đó và nghĩ: 'Ồ, thế là mình mất chỗ rồi'. Điều đó từng xảy ra với tôi vài lần tại Arsenal. Có những mùa hè CLB đưa về một hậu vệ cánh và bạn lập tức phải nghĩ: 'Khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Nhưng bóng đá hiện đại phụ thuộc vào chiều sâu đội hình. Vì vậy, tôi nghĩ các cầu thủ có lẽ sẽ ít lo lắng hơn khi người mới xuất hiện ở khu giữa sân.

Zubimendi hiểu rằng, anh không được kỳ vọng sẽ đá tất cả các trận. Declan Rice sẽ có thời điểm cần nghỉ ngơi. Bóng đá ngày nay là cuộc chơi của cả tập thể."