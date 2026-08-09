Real Madrid trong nhiệm kỳ thứ hai của Jose Mourinho đã có chiến thắng đầu tiên (không tính các trận đá tập tại Valdebebas). Sau trận hòa Fiorentina 2-2, lần này “Los Blancos” vượt qua Ferencvaros 2-1.

Vẫn thiếu nhiều ngôi sao như Kylian Mbappe, Thibaut Courtois, Jude Bellingham, hay các tân binh Marc Cucurella và Yan Diomande, Real Madrid tỏ ra vượt trội trước Ferencvaros, đội đang tranh vòng loại để giành vé dự Europa League.

Mourinho hài lòng với sự thể hiện của Real Madrid. Ảnh: RMCF

Tại Groupama Arena chật kín gần 22.000 khán giả - CLB Hungary thậm chí hoãn trận đấu thứ 3 tại giải quốc nội để đá giao hữu - lối chơi của Real Madrid bắt đầu vào guồng.

Real Madrid giành chiến thắng nhờ các bàn của cầu thủ trẻ Mario Rivas và tân binh Carlos Espi, trước khi Kodro rút ngắn tỷ số cho chủ nhà.

Mourinho tung tân binh Bernardo Silva và Vinicius Junior vào sân trong hiệp hai, khi họ mới vừa tập với đội.

“Trước hết, tôi muốn cảm ơn Ferencvaros vì trận đấu tập rất chất lượng này. Trận đấu rất tốt”, Mourinho lên tiếng. Ông không giấu sự hài lòng.

“Tôi thích hiệp 1 hơn và điều đó không ngạc nhiên, bởi chúng tôi đã có nhiều thời gian làm việc hơn với những cầu thủ đá hiệp này. Đội kiểm soát trận đấu rất tốt.

Sang hiệp 2, với Vini và Bernardo - những người chưa có nhiều phút thi đấu - cùng việc Endrick thay đổi vị trí, chúng tôi mất đi phần nào sự tổ chức trong lối chơi”.

Vinicius có những phút thi đấu đầu tiên dưới thời Mourinho. Ảnh: Diario AS

Mourinho có những phân tích về Vinicius, người vừa cam kết gắn bó với Real Madrid đến 2032.

“Điều quan trọng nhất là việc gia hạn hợp đồng. Đó là niềm vui đối với Vini và tất cả chúng tôi.

Khi mới chỉ có vài buổi tập, các cầu thủ bước vào trận với đôi chân vốn đã mệt vì khối lượng tập luyện. Tôi không nghĩ trận này cậu ấy có thể dẫn bóng 50 mét rồi ghi bàn. Chắc chắn đến thứ Tư, cậu ấy sẽ tốt hơn, và đến Chủ nhật sẽ còn tốt hơn nữa”.

Ông cũng chia sẻ về Bernardo Silva: “Cậu ấy rất quan trọng. Nhưng Bernardo thuộc kiểu cầu thủ mà kỳ nghỉ không làm gì cả thì tinh thần rất thoải mái, và cậu ấy trở lại tập huấn trước mùa giải với nền tảng thể lực thấp hơn khá nhiều. Cậu ấy cần cải thiện dần”.

Real Madrid còn 2 trận giao hữu, gặp Deportivo de La Coruna (12/8 tại Trofeo Teresa Herrera), sau đó làm khách của Schalke 04 (16/8).