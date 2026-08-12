Erling Haaland sẽ trở lại tập luyện vào ngày mai. Anh hiện nằm trong nhóm thủ lĩnh của Man City, sau bốn năm đầy ấn tượng tại Etihad.

Dù sở hữu thành tích khó tin ghi 162 bàn qua bốn mùa giải, chân sút 26 tuổi không phải ứng viên sáng giá kế nhiệm Bernardo Silva đeo băng đội trưởng.

Maresca nói bông đùa về khả năng làm đội trưởng của Haaland - Ảnh: SunSport

HLV Enzo Maresca giải thích: "Khi còn ở Leicester và Chelsea, tôi có một quy tắc: mỗi khi đội ghi bàn, đội trưởng phải chạy về khu vực kỹ thuật thay vì ăn mừng để nhận chỉ đạo.

Nhưng nếu chính đội trưởng là người ghi bàn thì cậu ấy có thể ăn mừng. Vì vậy, nếu Haaland làm đội trưởng, chúng tôi sẽ gặp vấn đề lớn đấy. Trời ạ, các bạn tưởng tượng nổi không?"

Theo dự kiến, Ruben Dias nhiều khả năng sẽ được trao chiếc băng thủ quân. Cách vận hành đặc biệt của Maresca cũng có thể được áp dụng ngay trong chuyến du đấu của Man "xanh".

Nhà cầm quân người Italia nói thêm: "Nếu các bạn xem trận đấu hôm thứ Tư, khi chúng tôi ghi bàn đầu tiên, Ruben lập tức chạy về phía băng ghế huấn luyện.

Tôi nghĩ ngay cả khi chỉ có hai hoặc ba phút, vẫn luôn có điều gì đó chúng tôi cần điều chỉnh".

Hiện Dias, Haaland và Rodri đều nằm trong nhóm thủ lĩnh của Man City. Tuy nhiên, tương lai Rodri vẫn là dấu hỏi lớn khi tiền vệ Tây Ban Nha muốn chuyển đến Barcelona.

Maresca sẽ tự mình quyết định thành phần ban cán sự và dự kiến bổ sung ít nhất một cầu thủ người Anh. Phil Foden nằm trong số ứng viên dễ được chọn.

“Hiện tại chúng tôi có ba hoặc bốn đội trưởng và vẫn còn thiếu một người. Riêng trường hợp Rodri, chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra” - Maresca cho biết.