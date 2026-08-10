Barcola hiện được định giá khoảng 130 triệu bảng, trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Liverpool và Arsenal nổi lên là hai ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký cầu thủ chạy cánh 23 tuổi.

Arsenal và Liverpool đều quan tâm đến Barcola - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, Liverpool dường như vượt lên trước Arsenal một bước. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Barcola phản hồi tích cực với đội chủ sân Anfield về các điều khoản cá nhân.

Liverpool hiện đang đàm phán với PSG để tìm thống nhất mức phí chuyển nhượng. PSG vẫn giữ nguyên mức định giá rất cao, lên tới 130 triệu bảng dành cho Barcola.

Tân HLV Liverpool Andoni Iraola rất muốn bổ sung một cầu thủ chạy cánh chất lượng, sau khi đội bóng vùng Merseyside mất Mohamed Salah theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng có nhu cầu cấp thiết tăng cường sức mạnh cho hành lang cánh, kể từ lúc Leandro Trossard chuyển sang khoác áo Besiktas.

HLV Mikel Arteta từng nhắm đến Vinicius Jr, nhưng kế hoạch đầy tham vọng của Arsenal nhanh chóng đổ bể, buộc họ phải chuyển hướng sang phương án khác.

Vì thế, Barcola trở thành một mục tiêu hấp dẫn với đội chủ sân Emirates. Dẫu vậy, Arsenal bất lợi bởi Liverpool khởi động đàm phán từ sớm và chiếm ưu thế trong việc thuyết phục cầu thủ.

Theo Canal Plus, Liverpool gặp khó trong việc đáp ứng mức giá "trên trời" mà PSG yêu cầu. Thế nên, dù Barcola đã sẵn sàng gia nhập sân Anfield, các cuộc thương lượng vẫn chưa đi đến hồi kết.