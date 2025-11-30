Gặp lại Toray Arrows tại vòng 8 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản, Gunma Green Wings thi đấu với tinh thần rất cao. Đội bóng áo xanh chơi áp đảo đối thủ, dẫn trước 2 set.

Ở đầu set 3, tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy được rút ra nghỉ, điều này khiến Gunma Green Wings không duy trì được sức mạnh, tạo cơ hội cho Toray Arrows rút ngắn còn 1-2.

Thanh Thúy có phong độ ấn tượng.

Bước vào set 4, Thanh Thúy trở lại sân và ngay lập tức giúp đội nhà lấy lại thế trận, trước khi thắng ở set đấu này, chung cuộc thắng 3-1 ( 25/16, 25/22, 28/30, 25/19). Đây là chiến thắng thứ 10 của Gunma Green Wings tại giải đấu năm nay.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, đội bóng của Bích Thủy là Okayama có chiến thắng quan trọng 3-1 (25/22, 16/25, 25/22, 25/18) trước Denso. Cá nhân Bích Thủy có ngày thi đấu ấn tượng, ghi nhiều điểm số mang tính quyết định giúp Okayama giành chiến thắng.

Cả Thanh Thúy và Bích Thủy đều có vòng đấu tỏa sáng tại Nhật Bản. Thanh Thúy ghi 17 điểm, trong khi dù là phụ công nhưng Bích Thủy đóng góp tới 12 điểm. Dự kiến vào đầu tháng 12, hai tay đập này trở về nước hội quân với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33 trên đất Thái Lan.