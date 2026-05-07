Một Bayern Munich được đánh giá là đội bóng châu Âu có phong độ ổn định nhất mùa này, rốt cuộc đã không vượt qua được tập thể PSG bản lĩnh do thuyền trưởng Luis Enrique chỉ huy.

PSG lần thứ 2 liên tiếp vào chung kết Cúp C1. Ảnh: PSG FC

Quả bóng vàng 2025, Ousmane Dembele khiến ‘Hùm xám’ choáng váng với bàn thắng ở ngay phút thứ 3 của trận bán kết lượt về Cúp C1, diễn ra tại Allianz Arena, sau trận cầu kinh điển có tỷ số 5-4 tại Paris vào tuần trước.

Bayern Munich kiểm soát bóng vượt trội và tung ra 18 cú sút, nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng muộn (phút 90+4) vào lưới PSG, do công của Harry Kane. Chỉ hòa 1-1 trên sân nhà, ‘Hùm xám’ bị PSG loại với tổng tỷ số 6-5, vỡ mộng xưng vương.

Sau trận đấu, HLV Luis Enrique tự hào về hàng thủ của PSG: “Tôi nghĩ hôm nay PSG đã bước qua một ngưỡng mới trong cách chơi của mình. Chúng tôi không quen với việc phòng ngự, nhưng hôm nay cả đội đã phòng ngự như những chiến binh. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với tấm vé chung kết”.

Và một lần nữa, vị thuyền trưởng PSG đề cao giá trị tập thể: “Chỉ khen riêng một số cầu thủ thì không công bằng, bởi vì mỗi người đều đã thể hiện đẳng cấp của mình, đặc biệt ở giai đoạn cuối quyết định này của Champions League.

Chúng tôi biết cuộc tái đấu Bayern sẽ rất khó khăn, nhưng cả đội tự nhắc nhau rằng đã từng thắng họ ở Paris, vậy thì tại sao không thể loại họ ở đây chứ?

Trận chung kết sắp tới là cột mốc lịch sử với PSG và là cơ hội để đội tiếp tục chiến đấu giành chiếc cúp Champions League một lần nữa.

Năm ngoái PSG đã làm nên lịch sử. Chúng tôi muốn tiếp tục đà chiến thắng ấy, mang thêm sự tích cực cho CLB này.

Luis Enrique khen đồng đội cũ đàn em, Mikel Arteta, nhưng tuyên bố PSG tự tin và kiên định với mục tiêu giành chiếc cúp tai voi một lần nữa. Ảnh: Diario Sport

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nói về Arteta và Arsenal: “Tôi rất quý Arteta, vì chúng tôi từng là đồng đội ở Barca, lúc cậu ấy còn rất trẻ.

Mikel Arteta đã xây được một đội bóng rất mạnh, gắn bó với họ trong nhiều năm và bạn có thể thấy, anh ấy là HLV giỏi như thế nào.

Tôi biết trận chung kết PSG đấu Arsenal sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi tin vào lối chơi và mục tiêu của mình. Chắc chắn PSG sẽ chiến đấu đến cùng cho chiếc cúp tai voi một lần nữa”.