Lịch thi đấu điền kinh ASIAD 2026 mới nhất

Nội dung/ Ngày 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 Nam 100m H S F Nam 200m H S F Nam 400m H F Nam 800m H F Nam 1.500m H F Nam 5.000m F Nam 10.000m F Nam 110m rào H F Nam 400m rào H F Nam 3.000m vượt chướng ngại vật F Nam tiếp sức 4x100m H F Nam tiếp sức 4x400m H F Nam marathon F Nam đi bộ 20km F Nam đi bộ 50km F Nam nhảy cao Q F Nam nhảy sào F Nam nhảy xa Q F Nam nhảy ba bước F Nam đẩy tạ F Nam ném đĩa F Nam ném búa F Nam ném lao Q F Nam 10 môn phối hợp ● ● Nữ 100m H F Nữ 200m H F Nữ 400m H F Nữ 800m H F Nữ 1.500m F Nữ 5.000m F Nữ 10.000m F Nữ 100m rào H F Nữ 400m rào H F Nữ 3.000m vượt chướng ngại vật F Nữ tiếp sức 4x100m F Nữ tiếp sức 4x400m F Nữ marathon F Nữ đi bộ 10km F Nữ đi bộ 20km F Nữ nhảy cao F Nữ nhảy sào F Nữ nhảy xa F Nữ nhảy ba bước F Nữ đẩy tạ F Nữ ném đĩa F Nữ ném búa F Nữ ném lao F Nữ 7 môn phối hợp ● ● Tiếp sức hỗn hợp 4x100m F Tiếp sức hỗn hợp 4x400m F

Ký hiệu:

H : Vòng loại

Q : Vòng loại/thi đấu tuyển chọn

S : Bán kết

F : Chung kết

●: Ngày thi đấu của nội dung nhiều môn phối hợp

Điền kinh là một trong những môn thể thao được chờ đợi nhất tại ASIAD 2026, diễn ra từ ngày 23 đến 29/9 tại tỉnh Aichi, Nhật Bản. Các nội dung thi đấu chủ yếu được tổ chức tại sân Paloma Mizuho, nơi quy tụ những cuộc tranh tài hấp dẫn trên đường chạy và sân đấu.

Bên cạnh đó, các nội dung đi bộ sẽ diễn ra trên cung đường đặc biệt quanh Văn phòng tỉnh Aichi và Tòa thị chính Nagoya, mang đến không gian thi đấu khác biệt cho các vận động viên.

Tại Đại hội lần này, môn điền kinh có tổng cộng 50 nội dung tranh huy chương, bao gồm các nhóm chạy ngắn, chạy trung bình, chạy dài, marathon, đi bộ, nhảy, ném và các nội dung phối hợp.

Những nội dung nổi bật gồm 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, marathon, tiếp sức 4x100m, 4x400m, cùng các môn kỹ thuật như vượt rào, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, ném đĩa và ném lao.

Đáng chú ý, ASIAD 2026 tiếp tục đưa vào chương trình các nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m và 4x400m, bên cạnh hệ thống thi đấu dành cho nam và nữ. Lịch thi đấu sẽ được cập nhật theo từng ngày với đầy đủ các vòng loại, bán kết và chung kết, giúp người hâm mộ theo dõi hành trình tranh huy chương của các chân chạy hàng đầu châu Á.