Lịch trình bộ môn bơi ASIAD 2026

Ngày Thứ Nội dung chính Số HCV 20/9 Chủ nhật Ngày thi đấu 1 7 21/9 Thứ hai Ngày thi đấu 2 7 22/9 Thứ ba Ngày thi đấu 3 6 23/9 Thứ tư Ngày thi đấu 4 7 24/9 Thứ năm Ngày thi đấu 5 7 25/9 Thứ sáu Ngày thi đấu 6 7 Tổng cộng 41

Ngày Lịch thi đấu môn bơi ASIAD 2026 20/9 200m bướm nữ; 200m hỗn hợp cá nhân nam; 1.500m tự do nữ; 100m tự do nam; 50m ếch nữ; 100m ngửa nam; tiếp sức 4x100m tự do nữ 21/9 50m ngửa nam, nữ; 50m tự do nam; 200m tự do nữ; 100m ếch nam; 200m hỗn hợp cá nhân nữ; tiếp sức 4x200m tự do nam 22/9 100m tự do nữ; 400m hỗn hợp cá nhân nam; 200m ngửa nữ; 1.500m tự do nam; 400m tự do nữ; tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam 23/9 100m bướm nữ, nam; 100m ngửa nữ; 200m tự do nam; 100m ếch nữ; 400m hỗn hợp cá nhân nữ; tiếp sức hỗn hợp 4x100m 24/9 50m tự do nữ; 50m bướm nam; 200m ếch nữ, nam; 800m tự do nam; tiếp sức 4x100m tự do nam; tiếp sức 4x200m tự do nữ 25/9 50m bướm nữ; 50m ếch nam; 800m tự do nữ; 200m ngửa nam; 400m tự do nam; 200m bướm nam; tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ

Bộ môn bơi tại ASIAD 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 25/9 tại Nhật Bản, quy tụ những kình ngư hàng đầu châu Á tranh tài ở 41 nội dung huy chương. Các vận động viên sẽ thi đấu ở đầy đủ các cự ly thuộc các nhóm nội dung bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm, hỗn hợp cá nhân cùng các nội dung tiếp sức nam, nữ và hỗn hợp.

Ngay trong ngày khai màn 20/9, môn bơi sẽ trao 7 bộ huy chương với nhiều nội dung đáng chú ý như 200m bướm nữ, 200m hỗn hợp cá nhân nam, 1.500m tự do nữ và 100m tự do nam. Đây là những nội dung hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các quốc gia có nền bơi phát triển mạnh tại châu Á.

Ngày thi đấu 21/9 tiếp tục diễn ra 7 nội dung chung kết, nổi bật với các cự ly tốc độ như 50m ngửa, 50m tự do nam và 200m tự do nữ.

Trong những ngày tiếp theo, người hâm mộ sẽ được chứng kiến các cuộc tranh tài ở nhiều nội dung hấp dẫn như 100m bướm, 100m ngửa, 200m tự do, 400m hỗn hợp cá nhân, 800m và 1.500m tự do.

Ngày 25/9, môn bơi ASIAD 2026 khép lại với 7 nội dung chung kết cuối cùng, trong đó có 50m bướm nữ, 50m ếch nam, 800m tự do nữ, 400m tự do nam và 200m bướm nam.

Đây cũng là một trong những môn thể thao nhận được nhiều sự quan tâm tại Đại hội, khi các đoàn đều đặt mục tiêu giành huy chương ở nội dung sở trường. Lịch thi đấu và kết quả sẽ được cập nhật liên tục trong suốt thời gian diễn ra giải.