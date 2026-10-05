Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10

Ngày

Giờ (VN)

Vòng đấu

Trận đấu

Trực tiếp

05/10

16:00

Tranh hạng 3

Việt Nam vs Malaysia

FPT Play, TV360

05/10

20:00

Chung kết

Indonesia vs Thái Lan

FPT Play, TV360

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