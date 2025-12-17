Tuyển điền kinh Việt Nam có ngày thi đấu thành công với 4 HCV, qua đó hoàn thành chỉ tiêu giành tổng số 12 HCV tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.
Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 17/12
Chọn tài liệu để xem:
Tệp đính kèm
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Dù giành 3 HCV cho tuyển điền kinh Việt Nam, trong đó có một kỷ lục, nhưng Nguyễn Thị Oanh cho biết mình vẫn chưa đạt thành tích tốt nhất tại SEA Games 33.
Trận bán kết futsal nữ SEA Games 33 đã tạo nên cú sốc lớn khi chủ nhà Thái Lan bị Indonesia cầm hòa sau 50 phút kịch tính và gục ngã trên chấm luân lưu.
VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 16/12/2025, nhanh và chính xác.
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử khi giành HCV 10.000m nữ SEA Games 33, qua đó phá kỷ lục huy chương vàng tồn tại suốt nhiều năm.