Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 23/11 (theo giờ Việt Nam)

Ngày 23/11, vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với tám trận đấu thuộc lượt thứ hai vòng bảng. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand lúc 22h30 (giờ Việt Nam).

Sau thất bại 2-3 trước U17 Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên để duy trì hy vọng vào vòng 32 đội.

Trong khi đó, New Zealand cũng chịu áp lực lớn sau trận thua Mali 0-3. Cuộc đối đầu vì thế mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội.

Cùng giờ, U17 Mali gặp U17 Bỉ trong trận đấu đáng chú ý còn lại tại bảng G.

Các trận khác gồm Tây Ban Nha gặp Fiji (19h30), Tajikistan gặp Croatia (19h30), Uzbekistan gặp Jamaica (20h00), Senegal gặp Cuba (20h30), Italy gặp Bờ Biển Ngà (21h30) và Morocco gặp Trung Quốc (22h00).

Toàn bộ tám trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

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