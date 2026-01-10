Cung cấp lịch thi đấu của U23 Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
10/01
18:30
|
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
|
VTV, TV360
|
10/01
18:30
|
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
|
VTV, TV360
|
10/01
21:00
|
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
|
VTV, TV360
|
10/01
23:30
|
U23 Syria vs U23 Qatar
|
VVTV, TV360
