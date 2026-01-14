Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

14/01

18:30

U23 Iraq vs U23 Australia

VTV Cần Thơ, TV360

14/01

18:30

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc

VTV5, TV360

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn