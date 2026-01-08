Cung cấp lịch thi đấu của U23 Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
08/01
18:30
|
U23 Thái Lan vs U23 Australia
|
VTV5, TV360
|
08/01
21:00
|
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
08/01
23:30
|
U23 Qatar vs U23 UAE
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
