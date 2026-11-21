Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 21/11 (theo giờ Việt Nam)

Ngày 21/11, vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với tám trận đấu vòng bảng. Tâm điểm là màn ra quân của những đội bóng được đánh giá cao như U17 Nhật Bản và U17 Brazil.

Đại diện châu Á U17 Nhật Bản chạm trán Colombia lúc 19h30, cùng thời điểm U17 Serbia đối đầu Honduras.

Đến 20h00, U17 Tanzania gặp Costa Rica, trong khi Cameroon đụng độ Venezuela lúc 20h30.

Đáng chú ý, U17 Brazil bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch bằng cuộc đối đầu CH Ireland lúc 22h00, hứa hẹn màn trình diễn hấp dẫn của những tài năng trẻ xứ Samba.

Các trận đấu còn lại gồm CH Dominica gặp Montenegro (21h30), Mexico đối đầu Romania (22h30) và Chile chạm trán Algeria (22h30).

Toàn bộ tám trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play. Thời gian thi đấu tính theo giờ Việt Nam.