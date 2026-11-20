HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu và màn trình diễn của U17 Việt Nam, đặc biệt là hai bàn thắng trước U17 Bỉ trong trận ra quân FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam có trận đấu kiên cường trước Á quân châu Âu U17 Bỉ trong trận ra quân FIFA U17 World Cup 2026. Đánh giá về trận đấu, HLV Cristiano Roland cho biết: "Đối thủ có chất lượng rất tốt và ở một tầm cỡ khác so với U17 Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi có sự chuẩn bị tốt. U17 Việt Nam tận dụng được để ghi những bàn thắng đẹp mắt như vậy.

U17 Việt Nam có 2 bàn thắng trước U17 Bỉ. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Các em cố gắng hết mình và bây giờ là thời điểm toàn đội nghĩ về những trận đấu tiếp theo".

HLV Cristiano Roland hài lòng về màn thể hiện của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Theo HLV Cristiano Roland, việc U17 Việt Nam sớm có bàn mở tỷ số cũng khiến đối thủ đẩy cao đội hình và gia tăng cường độ tấn công. “Sau bàn thắng đầu tiên, đối thủ đẩy lên rất cao và đưa chúng tôi vào một cường độ thi đấu rất nhanh. Thể lực cũng là một khó khăn của đội. Khi đối thủ gia tăng sức ép, U17 Việt Nam để lộ những khoảng trống và họ tận dụng được điều đó”, ông phân tích.

Thuyền trưởng U17 Việt Nam khẳng định sau mỗi trận đấu như này, các cầu thủ trẻ thu lượm được nhiều bài học, và nhiệm vụ của HLV trưởng và BHL là giúp họ làm tốt hơn.

“Tôi rất hài lòng và tự hào vì những gì đội đã thể hiện. Các em chơi tốt, giữ được tinh thần cho đến tận những phút cuối cùng. Mặc dù kết quả không phải là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đây là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

U17 Việt Nam thi đấu rất tự tin. Ảnh: M.A

"Tôi sẽ nói chuyện với tất cả các cầu thủ, không phải chỉ riêng một ai. Những cầu thủ, kể cả có tỏa sáng đi chăng nữa, cũng không thể chỉ một cá nhân giải quyết được tất cả mọi thứ, mà phải là một đội. Đây là một trong những tinh thần của chúng tôi từ trước tới nay. Vì vậy, tôi luôn luôn trao đổi cho các em hiểu được đâu là những điều nên làm để có thể đưa đến lợi thế cho toàn đội.

Chúng tôi nghiên cứu lại trận đấu với U17 Bỉ, rút kinh nghiệm và đưa ra những chiến lược cho trận tiếp theo. Toàn đội sẽ tìm những điểm yếu của đối thủ để phát huy. Chúng tôi cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với quyết tâm có được kết quả tốt nhất”, HLV Cristiano Roland chốt lại.

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