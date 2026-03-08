"Đây là chiến thắng derby đầu tiên của tôi kể từ khi đến Việt Nam. Tôi nghĩ trận đấu rất hoàn hảo. Hai đội bóng có hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Những trận đấu như thế này cần phải được diễn ra để cho mọi người cùng thấy chất lượng của giải đấu V-League như thế nào. Tôi muốn nhìn thấy điều ấy từ đội bóng của tôi, từ đội đối thủ. Trận đấu làm tôi cảm thấy hào hứng, vô cùng thú vị.

HLV Harry Kewell giúp Hà Nội FC đánh bại CAHN.

Chúng tôi có kế hoạch cho trận đấu và thực hiện nó, ngoài ra còn có kế hoạch dự phòng nữa. Và tôi thấy là phương án dự phòng phù hợp để đối phó với cách chơi của CAHN. Các cầu thủ hiểu và thực hiện theo đúng những gì mà tôi yêu cầu. Chúng tôi làm rất tốt những đường chuyền bóng ra phía đằng sau hay là việc kiểm soát bóng của đối thủ", HLV Harry Kewell chia sẻ cảm xúc sau khi Hà Nội FC đánh bại CAHN ở trận derby.

Ở trận đấu này, Đỗ Hoàng Hên thi đấu chói sáng, lập cú đúp giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm. Cựu danh thủ Australia nói về học trò: "Bạn ấy chạy rất nhiều, làm việc rất chăm chỉ. Trận này tôi cũng phải thay đổi một vài vị trí. Đôi khi mọi người không nhận ra được là mình làm việc vượt tần suất đến mức như thế nào.

Hoàng Hên có một trận đấu xuất sắc.

Hoàng Hên thực hiện những công việc thầm lặng, nhưng có được phần thưởng cho riêng mình. Hoàng Hên là một tài năng lớn, là cái tên quan trọng với đội bóng".

"Sau trận tôi nói chuyện với HLV Polking của CAHN. Tôi chúc mừng ông ý vì đội bóng có một mùa giải tuyệt vời. Và đấy là cách mà chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chơi để bám sát được với họ nhất có thể từ giờ đến cuối mùa. Tất cả những thông tin đến từ cầu thủ của tôi, từ chuyên gia phân tích của tôi, tôi đều trân trọng và sử dụng nó, đưa ra những quyết định cho trận đấu", thuyền trưởng Hà Nội FC chốt lại.