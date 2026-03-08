Hoàng Hên làm lu mờ Đình Bắc, ghi điểm HLV Kim Sang Sik
Đỗ Hoàng Hên có một trận đấu chói sáng, lập cú đúp trở thành người hùng trong chiến thắng 2-1 của Hà Nội FC trước CAHN tại vòng 15 LPBank V-League 2025/26.
Đỗ Hoàng Hên ghi cả hai bàn đem về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Hà Nội FC trước CAHN, thuộc vòng 15 LPBank V-League, tối ngày 8/3.
Việc đứng thứ ba bảng C Asian Cup nữ 2026 có thể mở ra nhánh đấu thuận lợi hơn, giúp tuyển nữ Việt Nam tăng cơ hội cạnh tranh vé dự World Cup 2027.
HLV Kim Sang Sik có lẽ sẽ rất đau đầu với tuyển Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới khi cần giải được bài toán... dư thừa nơi hàng tiền vệ.