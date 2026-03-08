hoang hen ha noi 3.jpg
Trận derby giữa Hà Nội FC vs CAHN là tâm điểm của vòng 15 LPBank V-League.
Bước vào trận đấu, Hoàng Hên cùng các đồng đội quyết tâm đánh bại đối thủ nhằm vớt vát cơ hội tranh ngôi vô địch.
Phút 27, Hoàng Hên ghi bàn đẹp mắt mở tỉ số.
Anh khẳng định giá trị của mình trong màu áo đội bóng Thủ đô.
Quang Hải thi đấu rất nỗ lực, nhưng đây là trận mà Hà Nội FC chơi tốt.
Trong khi đó, Vua phá lưới U23 châu Á 2026 Nguyễn Đình Bắc không thể làm nên sự khác biệt.
Anh vẫn chưa thể có bàn đầu tiên ở V-League mùa này.
Phút 71, David Fisher phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm, Nguyễn Filip nỗ lực băng ra phá bóng chậm chân phạm lỗi với tiền đạo Hà Nội FC, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho chủ nhà. Hoàng Hên là người thực hiện quả 11m.
Anh dễ dàng đánh bại thủ thành Nguyễn Filip, nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Nội FC. Trước khi trận đấu khép lại, Leo Artur ghi bàn rút ngắn còn 1-2 cho CAHN. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Màn thể hiện chói sáng của Đỗ Hoàng Hên ghi điểm với HLV Kim Sang Sik, người dự khán trận đấu này để tuyển quân cho tuyển Việt Nam.