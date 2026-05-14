Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U17 Việt Nam trước U17 UAE tại lượt trận cuối vòng bảng U17 châu Á 2026, trang fanpage chính thức của FIFA World Cup đã đăng tải dòng trạng thái đặc biệt dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland.

Không dài dòng, FIFA World Cup chỉ dùng vỏn vẹn bốn từ: “Tiến ra biển lớn.” đi kèm hình ảnh Chu Ngọc Nguyễn Lực ăn mừng đầy cảm xúc cùng đồng đội.

Tiền vệ trẻ chính là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng cú đá phạt đẹp mắt, tạo bước ngoặt cho màn lội ngược dòng lịch sử của U17 Việt Nam.

FIFA World Cup gửi thông điệp về chiến tích của U17 Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ bóng đá châu Á. Nhiều cổ động viên dành lời khen cho tinh thần thi đấu quả cảm của U17 Việt Nam khi đội bóng áo đỏ bị thủng lưới ngay giây thứ 16 nhưng vẫn bình tĩnh ngược dòng giành chiến thắng.

Sau bàn gỡ của Nguyễn Lực, U17 Việt Nam tiếp tục chơi bùng nổ trong hiệp hai với các pha lập công của Minh Thủy và Mạnh Cường để khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.

Kết quả này không chỉ giúp U17 Việt Nam giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại VCK U17 World Cup. Đây được xem là bước tiến lớn của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE

