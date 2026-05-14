Sau khi vòng chung kết U17 châu Á 2026 xác định các đại diện góp mặt ở sân chơi thế giới, U17 Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý với chiến tích lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup.

Theo kế hoạch, VCK U17 World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Qatar. Giải đấu diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 và đánh dấu bước ngoặt lớn khi số đội tham dự được nâng từ 24 lên 48 đội.

Đây cũng là lần đầu tiên FIFA áp dụng thể thức mở rộng ở cấp độ U17 nam nhằm tạo thêm cơ hội cho các nền bóng đá trẻ trên toàn thế giới.

U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự VCK U17 World Cup - Ảnh: VFF

Với tư cách chủ nhà, Qatar nghiễm nhiên có suất tham dự. Bên cạnh đó, các đội tuyển mạnh của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia hay Australia cũng đã giành vé. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của U17 Việt Nam sau hành trình đầy cảm xúc tại VCK U17 châu Á 2026.

Đội bóng của HLV Cristiano Roland tạo nên kỳ tích bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối vòng bảng. Dù bị dẫn bàn ngay giây thứ 16, U17 Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường để lội ngược dòng giành chiến thắng, qua đó đoạt vé vào tứ kết châu Á và chính thức góp mặt ở World Cup.

Việc U17 Việt Nam lần đầu tiên dự sân chơi thế giới được xem là cột mốc lịch sử với bóng đá trẻ nước nhà. Thành tích này cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ của các lứa cầu thủ trẻ Việt Nam trong những năm gần đây, đồng thời mở ra kỳ vọng về một thế hệ tài năng mới cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE

Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn