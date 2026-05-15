Trận U17 Việt Nam vs U17 Australia thuộc vòng tứ kết VCK U17 châu Á 2026, diễn ra vào lúc 00h ngày 17/5 (giờ Hà Nội), được phát sóng trực tiếp trên TV360. Để phục vụ quý độc giả, báo VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp màn so tài lịch sử này.

U17 Việt Nam tự tin lần thứ hai đánh bại U17 Australia để viết tiếp câu chuyện thần kỳ tại VCK U17 châu Á

U17 Việt Nam đang tạo nên hành trình lịch sử tại VCK U17 châu Á 2026. Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước UAE giúp thầy trò HLV Cristiano Roland vượt qua Hàn Quốc để giành ngôi đầu bảng C, qua đó đoạt vé vào tứ kết và lần đầu tiên góp mặt tại U17 World Cup.

Đối thủ tiếp theo của “chiến binh trẻ sao vàng” là U17 Australia, đội nhì bảng D. Đây là đối thủ không xa lạ khi hai đội từng gặp nhau ở bán kết U17 Đông Nam Á cách đây gần một tháng. Khi đó, U17 Việt Nam thi đấu đầy bản lĩnh để lội ngược dòng thắng 2-1.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam gây ấn tượng với lối chơi kỷ luật, phối hợp tốc độ và phản công sắc bén. Trong khi đó, Australia bộc lộ nhiều vấn đề nơi hàng thủ khi liên tục để đối phương tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Thông tin lực lượng

2 đội có trong tay đội hình tốt nhất cho trận tứ kết.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Australia: Lachlan, Winston, Fraser, Oliver, Amile, Georgio, Akeem, Max Court, Luka, Achnaff, Josef.

