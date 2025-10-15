Tại bảng F, Malaysia tiếp tục thể hiện sức mạnh khi ngược dòng hạ Lào 5-1, qua đó giữ vững ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối. Tuyển Việt Nam dù vượt qua Nepal 1-0 trên sân Thống Nhất, vẫn kém đối thủ 3 điểm và chịu bất lợi lớn do từng thua 0-4 ở lượt đi.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) giành trọn 6 điểm trước Nepal ở cả hai lượt trận - Ảnh: Hữu Hà

Theo điều lệ, nếu hai đội bằng điểm, chỉ số đối đầu sẽ được xét trước hiệu số bàn thắng bại, nghĩa là trận lượt về với Malaysia tại Bình Dương sẽ mang tính “sinh tử” cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Ở bảng A, Philippines vượt qua Timor Leste 3-1 để chiếm ngôi đầu, dù bằng điểm với Tajikistan (10 điểm) nhưng xếp trên nhờ hiệu số và đối đầu tốt hơn.

Tại bảng C, Singapore tạo cú sốc lớn khi thắng Ấn Độ 2-1 ngay trên sân khách, qua đó nuôi hy vọng lọt vào VCK khi có cùng 8 điểm với Hong Kong (Trung Quốc).

Bảng D chứng kiến Thái Lan thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa tới 6-1 để tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu với Turkmenistan. Trong khi ở bảng E, Myanmar gần như tan mộng sau thất bại 0-3 trước Syria.

Thái Lan gây ấn tượng nhất lượt trận thứ 4 bằng chiến thắng 6-1 - Ảnh: FAT

Với hai lượt trận cuối đầy tính quyết định, Đông Nam Á đang đứng trước cơ hội lịch sử - nhưng cũng là thử thách khốc liệt nhất trên hành trình chinh phục Asian Cup 2027.

Highlights Việt Nam 1-0 Nepal (nguồn: VTV)