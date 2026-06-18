Lịch thi đấu World Cup hôm nay 17/6
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU BẢNG ĐỊA ĐIỂM KÊNH TRỰC TIẾP
18/6 00:00 Bồ Đào Nha 1-1 Congo K NRG, Houston VTV3, VTV6, VTV9
03:00 Anh 4-2 Croatia L AT&T, Dallas VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
06:00 Ghana vs Panama L BMO Field, Toronto VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
09:00 Uzbekistan vs Colombia K Estadio Azteca, Mexico City VTV3, VTV6, VTV9