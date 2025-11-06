Xuất hiện với vai diễn Chiến Đo, Bùi Nguyên Gia Bảo (được biết đến với nghệ danh Muối Dubai) khiến khán giả không ít lần phì cười trước ngoại hình mũm mĩm, hài hước và những câu thoại dí dỏm. Diễn viên nhí còn gây bất ngờ với khả năng thể hiện nội tâm, lối diễn tự nhiên, biểu cảm đa dạng và đáng yêu. Thậm chí, những câu thoại trong phim của em còn trở thành hiện tượng mạng, thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Nhân vật "Chiến Đo" trong phim do Bùi Nguyên Gia Bảo thủ vai gây ấn tượng với khán giả bởi sự hài hước và những câu thoại dễ thương. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với VietNamNet, Gia Bảo (học sinh lớp 6A9 Trường THCS Tây Mỗ 3, Hà Nội) cho hay, sau vai diễn Chiến Đo, cuộc sống của em ít nhiều thay đổi khi được mọi người biết đến.

“Khi ra đường, rất nhiều người nhận ra em, thậm chí ở trường, ai cũng biết em. Em cảm thấy rất vui và biết ơn tình cảm và sự quý mến mà mọi người dành cho”, Gia Bảo chia sẻ.

Nam sinh cho hay, vai diễn Chiến Đo khá gần với tính cách của em ngoài đời thực. “Cũng vì những tính cách của Chiến Đo trong phim khá giống mình nên em không quá khó khăn để hóa thân vào nhân vật”, Gia Bảo nói và cho rằng bản thân là người hài hước, dễ gần.

Bùi Nguyên Gia Bảo hiện là học sinh lớp 6A9 Trường THCS Tây Mỗ 3 (Hà Nội) có bảng thành tích học tập ấn tượng, trái ngược với cậu bé Chiến Đo học dốt đều trong phim "Cách em một milimet". Ảnh: NVCC

Khó khăn nhất trong quá trình đóng phim, theo Gia Bảo, là từ một đứa trẻ thành phố phải hóa thân thành cậu bé vùng quê, học cách chơi những trò chơi dân gian của thế hệ ông bà, bố mẹ.

Để nhập vai tốt, Gia Bảo cùng với các bạn diễn đã trải nghiệm, chơi các trò chơi “ngày xưa” trong một tháng trước khi ghi hình.

Gia Bảo cho hay, trong phim, em thích nhất câu thoại tự khen mình của Chiến Đo: “Chiến đây là hơi bị dễ thương đấy!”. “Câu thoại cùng biểu cảm thể hiện rõ cảm xúc cũng như suy nghĩ của em về nhân vật này. Em nghĩ Chiến Đo là một nhân vật rất dễ thương, hài hước và đem lại tiếng cười cho khán giả. Nói câu đấy, em cũng được thơm lây”, Gia Bảo hóm hỉnh.

Nam sinh cũng rất nhớ câu thoại trở thành hot trend trên mạng: “Tao chả cần phải học giỏi. Mai sau tao về nhà, tao nuôi bò giống bố mẹ tao là cũng đầy tiền rồi”. Dù vậy, Gia Bảo muốn nhắn nhủ tới các bạn đồng trang lứa rằng: “Đó chỉ là một câu thoại vui. Em mong các bạn đều học thật giỏi, mai sau lớn lên có được công việc tốt và xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước, thay vì tư tưởng ỉ lại. Mà thật ra nuôi và chăm bò cũng rất vất vả”.

Bùi Nguyên Gia Bảo cùng nhóm các bạn diễn trong phim "Cách em một milimet" và đạo diễn Trần Trọng Khôi. Ảnh: NVCC

Trái ngược hình ảnh cậu bé Chiến học dốt đều trong phim, ngoài đời, nam sinh sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể.

Gia Bảo từng là học sinh giỏi toàn diện cấp quận (Nam Từ Liêm) năm học 2023-2024; 2 năm liên tiếp giành Huy chương Vàng Olympic Toán học FISO vòng quốc tế (năm học 2023-2024 và 2024-2025); Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán học Đông Nam Á vòng quốc gia cùng nhiều huy chương khác ở các môn tiếng Anh, Tin học…

Hiện, Gia Bảo còn là Liên đội trưởng của Trường THCS Tây Mỗ 3 và cũng là lớp trưởng của lớp 6A9. Em từng được nhận Bằng khen từ Hội đồng Đội Trung ương và là đại biểu tham gia Diễn đàn Trẻ em TP Hà Nội năm 2025.

Trước “Cách em một milimet”, Gia Bảo là nhân vật chính trong phim “Trạng Nhí”; làm MC chính tại chương trình Hoa Vui Ca phát sóng trên VTV3 và đạt nhiều giải thưởng… Nam sinh cũng có khả năng chơi đàn piano, trống và một số nhạc cụ khác.

Mới đây, em đại diện học sinh xuất sắc tiêu biểu của Trường THCS Tây Mỗ 3 nhận quà từ Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Vừa học giỏi vừa tham gia nhiều hoạt động, Gia Bảo nói rằng em đã phải lên kế hoạch cụ thể để cân bằng. Nam sinh cảm thấy may mắn khi luôn được gia đình và các thầy cô động viên và tạo điều kiện. “Sau những ngày quay phim, trở lại trường, các thầy cô đã dành thời gian giảng lại những bài em còn chưa hiểu”, Gia Bảo nói.

Nam sinh cho biết, môn học em thích nhất là Âm nhạc, nhưng môn mà em giỏi nhất có lẽ là Toán. Gia Bảo cũng thích học các ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Trung để có thể giao tiếp, chia sẻ những điều mình nghĩ với người nước ngoài.

Bùi Nguyên Gia Bảo bên cô hiệu trưởng Vũ Thị Thìn (áo dài hoa) và 2 phó hiệu trưởng của Trường THCS Tây Mỗ 3. Ảnh: NVCC

Bà Vũ Thị Thìn, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ 3 chia sẻ, ấn tượng đầu tiên về cậu học trò Bùi Nguyên Gia Bảo là ánh mắt tinh nhanh và sự hoạt ngôn, luôn lễ phép. “Càng ngày em càng chứng tỏ được năng lực của mình. Ở lớp, Gia Bảo học giỏi đều nhiều môn chứ không 'dốt đều các môn' như nhân vật Chiến Đo. Đặc biệt, em có năng khiếu ở các môn Ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung… Bảo còn là một học sinh gương mẫu và tham gia các phong trào Đội rất năng nổ và nhiệt tình. Em luôn được bạn bè quý mến”.

Trong công tác Đội, Gia Bảo là liên đội trưởng năng động, nhiệt tình, sáng tạo. “Gia Bảo là một cậu bé đa tài, hát hay, đàn giỏi... Em thực sự là hạt nhân trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của nhà trường. Tôi tin rằng em sẽ còn tiến xa trong tương lai”, bà Thìn nói.

Ảnh: NVCC

Gia Bảo cho hay, mục tiêu năm học này của em là đạt học sinh xuất sắc và tiếp tục chinh phục giải thưởng của các cuộc thi về Toán, Tiếng Anh và Tin học trẻ. Em cũng hy vọng sẽ được một lần góp mặt tại chương trình Táo quân và mang lại tiếng cười cho khán giả. “Em rất mong muốn các cô chú đạo diễn, diễn viên cho cơ hội được đại diện cho các bạn nhỏ tham gia chương trình Táo quân năm nay”, Gia Bảo chia sẻ.