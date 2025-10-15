Nhà máy sản xuất ô tô của Omoda & Jaecoo Việt Nam tại Hưng Yên (Thái Bình cũ) có quy mô giai đoạn 1 hơn 380.000m2, tổng vốn đầu tư khoảng 8.125 tỷ đồng, công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Dự án hướng đến mục tiêu vừa phục vụ thị trường trong nước, vừa xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Trong tháng 10 này, nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam bắt đầu giai đoạn xây dựng quy mô lớn sau khi hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý theo kế hoạch.

Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam có quy mô giai đoạn 1 hơn 380.000m2, nằm tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: OJV

Ngay sau khi được chấp thuận đầu tư, liên doanh đã khởi động thi công các hạng mục chính như xưởng hàn, sơn, lắp ráp, kho logistics, khu kiểm định, hệ thống xử lý nước và khu văn phòng. Nhà máy được thiết kế theo hướng xanh và thông minh, sử dụng năng lượng mặt trời, tái sử dụng nước mưa và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tự động.

Theo kế hoạch, đến Quý 1/2026, các công trình cơ bản được hoàn thiện và bắt đầu lắp đặt dây chuyền sản xuất tự động nhập khẩu từ châu Âu và Trung Quốc. Dự kiến những chiếc xe mang thương hiệu Omoda & Jaecoo “Made in Vietnam” đầu tiên sẽ ra mắt vào cuối năm 2026.

Đại diện Liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco do ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch và Tập đoàn Chery (Trung Quốc) cho biết, việc xây dựng nhà máy tại Việt Nam giúp tối ưu chuỗi cung ứng, giảm chi phí sản xuất và tăng tính cạnh tranh.

Dự án cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô trong nước, tạo việc làm cho lao động địa phương và mở rộng năng lực xuất khẩu xe lắp ráp tại Việt Nam.

“Chúng tôi tin rằng sản xuất tại Việt Nam không chỉ giúp tối ưu chuỗi cung ứng, mà còn tạo ra giá trị thật sự cho nền kinh tế, xã hội và người tiêu dùng. Mọi điều Omoda & Jaecoo Việt Nam từng cam kết – chúng tôi đều đang thực hiện nghiêm túc, có lộ trình rõ ràng và mục tiêu cụ thể", Ông Liu Yong Hu - Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam chia sẻ.