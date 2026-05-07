Theo thông tin từ Ban tổ chức, 2026 LCK Team Roadshow - KIWOOOM DRX Homefront 2026 Presented By TV360 quy tụ đội "chủ nhà" DRX cùng các đội khách mời Gen.G ESports và Hanwha Life Esports (HLE). Đây đều là những tên tuổi lớn của làng Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc (LCK), sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu.

KIWOOM DRX - đội tuyển eSports hàng đầu đến từ Hàn Quốc lần đầu tiên chọn Việt Nam làm sân nhà. Ảnh: BTC

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt thi đấu, sự kiện 2026 LCK Team Roadshow được xem là dấu mốc quan trọng với cộng đồng thể thao điện tử Việt Nam khi đưa một trong những giải đấu thể thao điện tử (eSports) danh giá nhất thế giới đến gần hơn với người hâm mộ trẻ. Đồng thời, LCK Team Roadshow được kỳ vọng tạo cú hích cho thị trường eSports trong nước và cho thấy Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến tiềm năng của các hoạt động thể thao điện tử quốc tế.

Điểm đáng chú ý, khán giả Việt Nam lần đầu có cơ hội trực tiếp theo dõi không khí thi đấu chuẩn LCK thay vì chỉ xem qua màn hình như trước đây. Trong khuôn khổ roadshow kéo dài 3 ngày, ban tổ chức sẽ kết hợp nhiều hoạt động như thi đấu chuyên nghiệp, fan meeting, giao lưu tuyển thủ, triển lãm trải nghiệm và chương trình giải trí cộng đồng.

Trong đó, ngày 8/5 và 10/5 tập trung vào các trận đấu và hoạt động giao lưu giữa DRX với các đội khách mời. Trong khi đó, ngày 9/5 được xây dựng theo mô hình “fanfest” với nhiều hoạt động kết nối cộng đồng, minigame và đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ như JustaTee, Low G, Tempest…

"Siêu sân khấu" tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ là nơi thi đấu của các đội Liên minh Huyền thoại LCK hàng đầu Hàn Quốc. Ảnh: Hoàng Hiệp

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là sự xuất hiện của tuyển thủ 19 tuổi LazyFeel (Trần Bảo Minh), đại diện Việt Nam thi đấu cho KIWOOOM DRX tại LCK. Theo giới chuyên môn, đây là hình ảnh mang tính biểu tượng cho quá trình hội nhập của eSports Việt Nam với sân chơi quốc tế.

Ban tổ chức nhận định, việc Việt Nam trở thành điểm dừng chân của LCK Team Roadshow cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường eSports trong nước. Sự kiện không chỉ mở rộng trải nghiệm cho người hâm mộ mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao điện tử khu vực.

Ngoài ra, việc các tổ chức eSports lớn như LCK lựa chọn Việt Nam làm nơi tổ chức roadshow cũng được kỳ vọng sẽ mở ra thêm cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển hệ sinh thái thể thao điện tử theo hướng chuyên nghiệp, bền vững trong tương lai.

Sự kiện được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC - Đông Anh, Hà Nội) từ 8-10/5 và được tường thuật trên ứng dụng trực tuyến TV360.