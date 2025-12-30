Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai đã và đang đẩy mạnh xây dựng thôn hạnh phúc như một giải pháp quan trọng nhằm phát triển bền vững, gắn với cải thiện môi trường sống an toàn, văn minh.

Địa phương tập trung phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước nâng cao thu nhập cho bà con. Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy, tạo nên cộng đồng đoàn kết, đậm đà bản sắc, làm nền tảng để Liên Sơn hướng tới những thôn bản thực sự ấm no, hạnh phúc.

Những đồi chè xanh mướt, trải dài là minh chứng rõ nét cho cuộc sống ngày càng khấm khá của người dân nơi đây.

Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm gần đây, cây chè - cây trồng chủ lực của xã Liên Sơn đã mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Toàn xã hiện có 416 ha chè, năng suất bình quân đạt trên 20 tấn/ha, sản lượng hơn 8.500 tấn mỗi năm. Những đồi chè xanh mướt trải dài là minh chứng rõ nét cho cuộc sống ngày càng khấm khá của người dân nơi đây.

Bà Đặng Thị Kim Nga, Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Liên Sơn cho biết: từ khi đưa các giống chè mới vào sản xuất, nhân dân đã cải tạo và trồng mới toàn bộ diện tích chè. Năng suất và sản lượng chè không ngừng tăng đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống người dân nâng lên rõ rệt.

Nếu phát triển kinh tế là động lực, là nền tảng vật chất để Liên Sơn vươn lên thì xây dựng nếp sống văn hóa chính là sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo nên bản sắc và sức mạnh tinh thần cho các thôn bản. Hiện các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và câu lạc bộ gia đình hạnh phúc đã được thành lập tại tất cả các thôn bản, trở thành điểm tựa để người dân giao lưu, chia sẻ và cùng nhau vun đắp nếp sống văn minh, đoàn kết.

Chị Nguyễn Lê Thùy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc thôn Ao Luông, xã Liên Sơn chia sẻ: các chị em và các cặp đôi tham gia câu lạc bộ đều rất vui và phấn khởi. Các gia đình cùng nhau xây dựng nếp sống, giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp, từ đó hình thành những gia đình hạnh phúc, thôn bản hạnh phúc, xã hạnh phúc và một xã hội hạnh phúc.

Bà Đoàn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Sơn cho biết: Hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Hội duy trì hiệu quả các mô hình như tuyến đường hoa, đoạn đường phụ nữ tự quản, tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác thải, nhóm tiết kiệm vay vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh”, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

Hội Phụ nữ cũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng nuôi dạy con và xây dựng gia đình hạnh phúc. Những hoạt động này không chỉ lan tỏa tới hội viên mà còn tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng, góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu xây dựng thôn hạnh phúc.

Với nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa, đến nay, xã Liên Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: 95% thôn đạt chuẩn văn hóa; 93,1% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 17/20 thôn đạt danh hiệu thôn hạnh phúc; tỷ lệ gia đình hạnh phúc đạt 85%. Chỉ số hạnh phúc của xã năm 2025 đạt 68,8%, tăng 4,4% so với năm 2020. Những con số trên không chỉ phản ánh sự đổi thay của vùng quê mà còn là minh chứng cho bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình vun đắp hạnh phúc của người dân Liên Sơn.

Trong xây dựng thôn bản hạnh phúc, xã đã triển khai nhiều nhóm giải pháp trọng tâm như: tập trung nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình; xây dựng môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp; tăng cường đoàn kết cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí thôn bản hạnh phúc để người dân hiểu rõ lợi ích và cùng tham gia thực hiện.

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa và xây dựng cộng đồng hạnh phúc đã tạo nên diện mạo mới cho xã Liên Sơn. Từ sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, mỗi thôn bản đang dần trở thành vùng quê đáng sống, nơi hạnh phúc được vun đắp từ những điều giản dị nhưng bền vững. Đây cũng là nền tảng để Liên Sơn tiếp tục vững bước trên chặng đường phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc cho mọi người dân.