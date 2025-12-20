Tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới

Sau khi sáp nhập, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm công tác Hội và phong trào nông dân vận hành thông suốt, hiệu quả theo mô hình mới.

Trong không gian phát triển rộng mở, đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Mô hình trồng sen mở ra triển vọng mới, hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp.

Các cấp Hội Nông dân tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa, cải thiện môi trường nông thôn. Công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng vững chắc để nông dân tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hiện toàn tỉnh Ninh Bình có 129 tổ chức Hội cơ sở, 4.214 chi hội với hơn 525.000 hội viên. Giai đoạn 2023 – 2025, các cấp Hội chú trọng tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn chặt nhiệm vụ của Hội với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, giữ gìn cảnh quan, môi trường nông thôn ngày càng khẳng định rõ nét.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao. Toàn tỉnh có 446.002 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó 223.000 hộ đạt danh hiệu các cấp; duy trì 103 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn.

Điểm nhấn nổi bật là xuất hiện ngày càng nhiều nông dân đổi mới tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Giai đoạn 2023 – 2025, các cấp Hội đã hướng dẫn thành lập 766 tổ hợp tác, 171 hợp tác xã; hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường, đưa 820 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Công tác đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh với 412 lớp tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho trên 300.000 lượt hội viên; hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng 240.000 mô hình sản xuất. Hội cũng tích cực hướng dẫn hội viên tiếp cận nền tảng số Nông dân Việt Nam, sử dụng mạng xã hội để cập nhật quy trình sản xuất tiên tiến, từng bước hình thành tư duy sản xuất hàng hóa gắn với thị trường.

Chung tay bảo vệ môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp

Song song với phát triển kinh tế, Hội Nông dân các cấp chú trọng phát huy vai trò hội viên trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn, coi đây là tiêu chí quan trọng của nông thôn mới kiểu mẫu.

Toàn tỉnh hiện duy trì 129 câu lạc bộ bảo vệ môi trường; triển khai hiệu quả nhiều mô hình như hàng cây nông dân, thôn xóm sáng – xanh – sạch – đẹp, cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật, tuyên truyền phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, môi trường sống được cải thiện rõ rệt.

Nhiều mô hình nông dân tiêu biểu ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn gắn với bảo vệ môi trường đã trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tiêu biểu như mô hình trồng rau an toàn tại Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn Khánh Thanh; mô hình trồng rau màu ứng dụng công nghệ cao tại phường Yên Thắng; mô hình nuôi chim yến tại xã Khải Quang.

Ông Triệu Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình khẳng định: Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, các cấp Hội Nông dân tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Qua đó, xây dựng đội ngũ nông dân văn minh, có tư duy thị trường, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh Ninh Bình.