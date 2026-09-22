Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất ở Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 2 giờ 6 phút 41 giây ngày 22/9, một trận động đất có độ lớn M = 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.928° vĩ Bắc – 108.167° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Vị trí xảy ra trận động đất tại Quảng Ngãi sáng nay. Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất

Cũng tại khu vực xã Măng Bút, vào lúc 14h12, trận động đất thứ hai được ghi nhận với độ lớn M = 3.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Trước đó, vào ngày 21/9, cơ quan chức năng ghi nhận tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng 7 trận động đất có độ lớn từ 2,6-3 độ richter; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1-8,3km.

Trong đó, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 5 trận động đất liên tiếp, hai trận động đất còn lại xảy ra tại xã Trà Tân và Trà Linh, TP Đà Nẵng.

Ngày 20/9, hai tỉnh, thành phố này cũng xảy ra 4 trận động đất với độ lớn từ 2.5-2.8 độ richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1-8,3km.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, khu vực tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng ghi nhận liên tiếp 13 trận động đất.

Các trận động đất này đều được đánh giá có mức độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Động đất kích thích

Nhận định về hiện tượng trên, Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất Nguyễn Xuân Anh cho biết đây là các trận động đất kích thích.

Theo các nhà khoa học, chuyên gia địa chất, các trận động đất kích thích có thể liên quan tới khai thác mỏ lộ thiên, khai thác hầm lò, khai thác dầu khí, bơm ép-hút nước khi khai thác địa nhiệt và xây dựng các hồ chứa lớn.

Các tham số cơ bản gây ra động đất kích thích gồm sự thay đổi ứng suất, áp lực lỗ rỗng và thể tích hồ chứa. Khi hồ chứa được tích nước, nước có thể thấm xuống sâu, làm gia tăng áp lực lỗ rỗng tại các bề mặt đứt gãy, từ đó làm giảm độ bền trượt cắt dọc theo đứt gãy và có thể kích hoạt các trận động đất.

Phần lớn các trận động đất kích thích phản ứng nhanh xảy ra trong 5 năm đầu sau khi tích nước. Tuy nhiên có nhiều trận động đất thuộc loại này xảy ra hàng chục năm sau khi tích nước.