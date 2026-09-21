Theo Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 0h10’57’’ ngày 21/9 tại khu vực xã Trà Linh, TP Đà Nẵng.

Trận động đất có độ lớn M2,6, xảy ra tại tọa độ 14,978 độ vĩ Bắc - 108,097 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Vị trí chấn tâm trận động đất M2,6 xảy ra lúc 0h10 ngày 21/9 tại khu vực xã Trà Linh, TP Đà Nẵng. Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất

Khoảng 26 phút sau, lúc 0h37’28’’, một trận động đất có độ lớn M2,8 xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, với tọa độ 14,829 độ vĩ Bắc - 108,239 độ kinh Đông.

Đến 3h38’40’’, khu vực xã Trà Tân, TP Đà Nẵng xảy ra trận động đất có độ lớn M2,7. Vị trí chấn tâm được xác định tại tọa độ 15,205 độ vĩ Bắc - 108,180 độ kinh Đông.

Trận thứ tư xảy ra lúc 4h20’15’’ tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, có độ lớn M3,0, ở tọa độ 14,948 độ vĩ Bắc - 108,168 độ kinh Đông. Đây là trận lớn nhất trong 4 trận động đất được ghi nhận rạng sáng cùng ngày.

Như vậy, trong khoảng hơn 4 giờ, Đà Nẵng và Quảng Ngãi ghi nhận tổng cộng 4 trận động đất có độ lớn từ M2,6-M3,0, đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km và cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất tiếp tục theo dõi hoạt động động đất tại khu vực.