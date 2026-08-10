Ngày 10/8, Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can, tạm giữ hình sự 9 người để điều tra về các tội Đánh bạc và Rửa tiền.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, công an phát hiện hơn 20 người thuê một căn nhà tại đặc khu Phú Quốc, hoạt động theo mô hình công ty, có dấu hiệu nhận và chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến qua máy chủ đặt ở nước ngoài.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Các đối tượng sử dụng Telegram để liên lạc, điều hành, phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn vận hành. Nhóm này được phân công nhiều vai trò, từ tuyển người, quản lý, vận hành đến nhận và chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc. Trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026, số tiền giao dịch qua đường dây lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án điều tra đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.

Ngày 20/7, Ban chuyên án huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ và Công an đặc khu Phú Quốc, chia thành 8 tổ, đồng loạt triển khai tại đặc khu Phú Quốc, TP Cần Thơ và TPHCM, bắt giữ 20 người.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Ngọc Minh Thiện, 29 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TPHCM, là người cầm đầu, tổ chức hoạt động thông qua hai "dự án".

"Dự án 1" có tên "Chạy lượng", hoạt động từ ngày 22/6 đến 10/7/2026. Thiện được xác định điều hành hoạt động trung gian thanh toán cho các game đánh bạc trực tuyến, nhận và chuyển tiền phục vụ đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản ngân hàng được sao kê hơn 235 tỷ đồng. Qua đấu tranh, công an phát hiện nhiều người trực tiếp cá cược bóng đá, tài xỉu trên các trang, ứng dụng đánh bạc, đồng thời nạp và rút tiền thông qua tài khoản trung gian của đường dây.

Nhà chức trách bước đầu xác định nhóm này còn thực hiện việc rửa tiền cho những người tổ chức đánh bạc và người đánh bạc.

"Dự án 2" có tên "Bào khuyến mãi", thuộc nhà cái "daga.love", hoạt động từ ngày 29/6 đến 20/7/2026. Các đối tượng sử dụng công cụ được lập trình sẵn để vận hành hoạt động đánh bạc dưới hình thức game bài Baccarat 3D.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền tham gia đánh bạc qua hệ thống này hơn 106 tỷ đồng; riêng ngày 19/7, số tiền đánh bạc lên tới 6,6 tỷ đồng.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.