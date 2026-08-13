Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 13/8, người dân phát hiện đám cháy tại một nhà hàng cao 3 tầng ở số 84 Hoàng Ngân (Hà Nội).
Nhân chứng cho biết, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen bốc cao, khiến nhiều người dân hoảng hốt.
Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa.
Đến gần 17h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây cháy lan, không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.
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