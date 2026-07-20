Theo Carscoops, trong vài tuần gần đây, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến Cherokee Avenue, cạnh công viên Grant Park (thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Mỹ) nơi vừa được lắp đặt dải phân cách cứng bằng bê tông nhằm phân chia làn đường dành riêng cho xe đạp.

Vụ việc mới nhất liên quan đến một chiếc Toyota Corolla khi chiếc xe lao lên dải phân cách và mắc kẹt với hai bánh xe nhấc khỏi mặt đường.

Trước đó, một tài xế được cho là đã điều khiển ô tô chạy dọc trên đỉnh dải phân cách bê tông như đang thực hiện màn "grind" trong trò trượt ván, trước khi tiếp tục chạy xuống đường. Một vụ việc khác còn khiến chiếc xe bị lật sau cú va chạm với rào chắn.

Chuỗi tai nạn khiến nhiều người cho rằng các dải phân cách quá thấp nên tài xế khó quan sát.

Sau khi nhận được phản ánh, Sở Giao thông Vận tải Atlanta (ATLDOT) đã bổ sung các tấm phản quang trên rào chắn và lắp thêm cọc tiêu mềm nhằm tăng khả năng nhận diện. Cơ quan này cũng cho biết đội ngũ kỹ sư đang tiếp tục đánh giá các vụ va chạm để xem có cần thêm giải pháp cải thiện tầm nhìn hay không.

Tuy nhiên, ATLDOT không quy trách nhiệm cho thiết kế hạ tầng. Theo cơ quan này, các bằng chứng hiện có cho thấy nguyên nhân chủ yếu là lỗi của người điều khiển phương tiện, chứ không phải do dải phân cách hay việc lắp đặt không đúng tiêu chuẩn. Nói cách khác, các tài xế cần chú ý quan sát và tuân thủ làn đường lưu thông.

Nhiều ý kiến cho rằng, làn đường xe đạp có dải phân cách cứng sẽ giúp bảo vệ người đi xe đạp tốt hơn nhiều so với chỉ có vạch sơn.

Bởi nếu một chiếc ô tô không may bị mất lái hoặc đi sai làn hoàn toàn có thể lao thẳng vào khu vực dành riêng cho xe đạp. Trong khi đó, rào chắn bê tông sẽ ngăn chiếc xe xâm nhập sâu hơn, qua đó giảm nguy cơ gây thương vong cho người đi xe đạp.

Một cư dân sống gần khu vực này cho biết: "Nếu không có dải phân cách cứng, chiếc xe đã lao thẳng vào làn xe đạp và ai đó đã có thể bị thiệt mạng".

(Theo Carscoops)

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