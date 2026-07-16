Tờ The Sun của Anh vừa dẫn kết quả khảo sát do hãng bảo hiểm ô tô Veygo thực hiện với 2.000 người trưởng thành thuộc thế hệ Gen Z (sinh từ năm 1997 trở về sau) cho thấy một số thông tin thú vị liên quan đến giấy phép lái xe ô tô (bằng lái xe).

Không chỉ đơn thuần là một kỹ năng, việc biết lái xe còn được nhiều người trẻ xem là biểu hiện của sự trưởng thành và khả năng tự lập. Ảnh: The Sun

Theo kết quả khảo sát, có 47% người tham gia khảo sát cho rằng những người có bằng lái ô tô thường độc lập hơn, 46% đánh giá họ tự tin hơn và 39% nhận xét họ đáng tin cậy hơn. Đáng chú ý, khoảng 2/3 (63%) trong số họ thích hẹn hò với người biết lái xe ô tô.

Trong đó, 25% số người được hỏi cho biết họ thích đối phương có bằng lái vì có thể hỗ trợ trong những tình huống bất ngờ như đi làm muộn hoặc xử lý các trường hợp khẩn cấp. Trong khi đó, 30% thừa nhận việc luôn có một người sẵn sàng lái xe đón mình cũng là một yếu tố khá hấp dẫn.

Tuy nhiên, biết lái xe thôi chưa đủ. Khảo sát cho thấy phong cách cầm lái cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức hút giới tính của một người trưởng thành.

Có 39% người tham gia cho biết họ từng giảm thiện cảm với đối tượng hẹn hò vì có thói quen xấu khi lái xe. Trong đó, 34% cảm thấy khó chịu với những người thường xuyên tỏ ra mất kiên nhẫn khi tham gia giao thông, còn 32% không thích người liên tục bấm còi.

Đặc biệt, có đến 82% người được hỏi cho rằng họ sẽ giơ "cờ đỏ" (red flag) nếu đối phương lái xe một cách liều lĩnh trong buổi hẹn hò vì thể hiện sự thiếu chín chắn và thiếu trách nhiệm.

Lái xe quá nhanh cũng là một trong những hành vi khiến Gen Z mất thiện cảm nhiều nhất, được 46% người tham gia khảo sát lựa chọn. Việc sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện cũng khiến 34% người tham gia khảo sát đánh giá mất thiện cảm.

Phong cách lái xe ảnh hưởng đáng kể đến sức hút giới tính của một người trưởng thành. Ảnh: The Sun

Ở chiều ngược lại, 51% người được hỏi cho biết họ đánh giá cao những người lái xe lịch sự, biết nhường nhịn và có ý thức hơn cả ngoại hình hoặc địa vị xã hội.

Theo khảo sát, 63% người cho rằng khả năng chủ động trong việc đi lại và tự do khám phá là lý do khiến người biết lái xe trở nên hấp dẫn hơn. 58% đánh giá họ tự tin hơn, trong khi 30% người thích việc có thể cùng nhau lái xe để khám phá những địa điểm mới.

Ngoài ra, 19% người xem việc sở hữu bằng lái là một dấu hiệu của sự thành công. Thậm chí, 18% người cho biết họ muốn đưa thông tin "biết lái xe" vào hồ sơ hẹn hò trực tuyến để tăng sức hút với đối phương.

Ông Ian Edwards, chuyên gia về lái xe của Veygo, nhận định việc học lái xe từ lâu đã gắn với sự tự do và độc lập. Theo ông, kết quả khảo sát cho thấy kỹ năng này ngày nay còn tạo ra những tác động tích cực trong đời sống xã hội, đặc biệt là các mối quan hệ tình cảm của người trẻ.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng việc học lái xe không chỉ giúp người trẻ tự tin hơn khi tham gia giao thông mà còn phản ánh sự sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới và bước vào giai đoạn trưởng thành và lập gia đình.

(Theo The Sun)

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