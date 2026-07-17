Nếu từng than phiền vì đường đi khúc khuỷu, ổ gà hay gờ giảm tốc trên đường, nhiều người có lẽ sẽ bất ngờ với câu chuyện đang diễn ra tại thành phố Larissa, miền trung Hy Lạp. Tại đây, người dân địa phương và các nông dân vẫn thường xuyên lái xe qua cầu Palaiopyrgos, dù công trình này đã bị hư hỏng nghiêm trọng và cấm lưu thông gần 3 năm.

Theo Carscoops, cây cầu bị biến dạng sau khi bão Daniel quét qua Hy Lạp vào tháng 9/2023. Cơn bão khi đó đã tàn phá nhiều khu vực ở Hy Lạp, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và Libya, gây ra hàng nghìn thương vong và phá hủy hàng loạt công trình hạ tầng.

Riêng vùng Thessaly chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 79 cây cầu bị sập hoặc hư hỏng. Trong đó, cầu Palaiopyrgos bị sập và võng mạnh ở phần giữa, khiến mặt cầu chỉ còn cách mặt sông Pineios bên dưới một khoảng rất ngắn.

Dù vậy, nhiều tài xế vẫn điều khiển xe bán tải, SUV và các phương tiện khác băng qua cây cầu này mỗi ngày để tránh phải đi đường vòng qua tuyến quốc lộ.

Lý do khiến người dân địa phương chấp nhận mạo hiểm là vì tính chất gần như độc đạo của cây cầu này. Nếu không đi qua đây, họ buộc phải vòng theo tuyến quốc lộ với quãng đường hàng chục km, vừa tốn thời gian vừa tăng chi phí nhiên liệu, đặc biệt với những nông dân thường xuyên di chuyển.

Dù vậy, mỗi lần băng qua cây cầu đều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là khi kết cấu công trình đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nguy hiểm hơn, 3 năm sau trận bão, người dân địa phương có thể đã quen với hiện trạng cây cầu, nhưng khách du lịch lại không biết điều này. Dù giao thông chính thức bị cấm, khu vực chỉ được cảnh báo bằng biển báo đơn giản, thiếu các rào chắn vật lý nên nhiều tài xế vẫn vô tình đi vào.

Thậm chí, hệ thống định vị vẫn dẫn đường qua cây cầu bị hư hỏng, khiến không ít lái xe chỉ phát hiện sự cố khi đã đến sát mép cầu và phải phanh gấp hoặc quay đầu.

Video quay bằng máy bay không người lái do trang LarissaNet ghi lại cho thấy một chiếc Ford Ranger lao xuống phần cầu bị võng rồi leo lên phía đối diện, giống như đang vượt một địa hình off-road thay vì lưu thông trên đường công cộng. Đoạn video đang lan truyền trên mạng này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chính quyền địa phương sớm lắp đặt rào chắn kiên cố để ngăn phương tiện tiếp tục lưu thông, tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

(Theo Carscoops)

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