Ngày 6/2, Sở Xây dựng TPHCM cho biết vừa công bố kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kéo dài 20 ngày từ 7-26/2.

Theo dự báo, mỗi ngày, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay Tân Sơn Nhất) đón khoảng 940 chuyến bay đi và đến với lượng khách bình quân 145.000 lượt, tăng khoảng 20% so với ngày thường, tăng 8% so với dịp Tết năm ngoái.

Sân bay Tân Sơn Nhất có thể đạt kỷ lục về số lượng chuyến bay và lượng khách qua lại dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: TK

Cao điểm như 26-27 tháng Chạp hay mùng 5-6 tháng Giêng, số lượng chuyến bay có thể đạt 1.025 chuyến/ngày; riêng ngày mùng 5 và 6 tháng Giêng dự kiến đón hơn 165.000 lượt khách.

Để giảm tải áp lực, các chuyến bay vào khung giờ đêm và sáng sớm sẽ được tăng cường, tối đa hóa năng lực khai thác của sân bay.

Về vận tải hành khách liên tỉnh, Sở Xây dựng cho biết lượng khách tăng từ 3-8% so với Tết năm trước. Mỗi ngày có hơn 76.000 lượt khách đi lại và được phục vụ bởi hơn 4.300 lượt xe xuất bến.

Theo ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý vận tải, đến nay, các bến xe đã bán được hơn 690.000 vé trên tổng số 1,2 triệu vé theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 56%. Mức phụ thu giá vé được khống chế không quá 40-60% so với ngày thường.

Hiện ngành giao thông TPHCM đã dự phòng hơn 2.200 phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi lượng khách tăng đột biến, doanh nghiệp vận tải quay đầu xe không kịp.

Ngoài ra, nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, TPHCM thực hiện chính sách miễn phí vé xe buýt và metro Bến Thành - Suối Tiên trong ngày 29 tháng Chạp và 3 ngày Tết. Đồng thời, các tuyến xe buýt kết nối bến xe liên tỉnh, ga đường sắt và sân bay sẽ được tăng cường để đáp ứng nhu cầu đi lại.