Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các hoạt động chào mừng năm mới, Phòng CSGT, Công an TPHCM vừa thông báo sẽ tiến hành điều chỉnh giao thông tại các khu vực trọng điểm.

Khu vực Hội Hoa Xuân (Công viên Tao Đàn): Hội Hoa Xuân lần thứ 46 sẽ diễn ra từ ngày 10-21/2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).

Phòng CSGT thông báo, từ 15h-21h ngày 10/2 (23 tháng Chạp), tạm ngưng lưu thông vào đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) để tổ chức lễ khai mạc.

Lộ trình thay thế: Trương Định – Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng 8 – tiếp tục di chuyển đi các hướng.

Phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ – Tết Bính Ngọ năm 2026, đoạn trước UBND TPHCM.

Lễ hội Đường sách Tết (đường Lê Lợi): Sự kiện diễn ra tại làn xe ô tô đường Lê Lợi (được chia thành 3 đoạn: từ Nguyễn Huệ đến Pasteur, từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu thuộc phường Sài Gòn, phường Bến Thành và sân khấu khai mạc tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi). Thời gian diễn ra là từ 17h ngày 15/2 đến 22/2.

Phương án di chuyển: Trong thời gian tổ chức lễ hội, các phương tiện có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc chuyển hướng sang các trục đường song song như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn. Các tuyến đường cắt ngang như Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn hoạt động bình thường.

Đường hoa Nguyễn Huệ – Tết Bính Ngọ năm 2026:

Trục đường Nguyễn Huệ (từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng) sẽ chuyển thành phố đi bộ hoàn toàn từ ngày 15 đến hết 22/2.

Lịch cấm xe phục vụ thi công/thu dọn: Tạm ngưng lưu thông tại vị trí quay đầu xe đường Nguyễn Huệ tiếp giáp Tôn Đức Thắng đến 12h ngày 15/2 và từ 22h ngày 22/2 đến 6h ngày 23/2.

Các khung giờ cần lưu ý:

Ngày 13/2: Từ 17h-22h, cấm xe qua giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ.

Ngày 15/2: Từ 15h-23h, cấm xe vào đường Nguyễn Huệ để tổ chức khai mạc.

Từ 16/2-22/2: Cấm xe theo các khung giờ cao điểm phục vụ khách tham quan. Cụ thể, từ 7h30-23h các ngày từ 16-21/2 và từ 7h30-21h ngày 22/2.

Phòng CSGT, Công an TPHCM đề nghị người dân khi lưu thông qua các khu vực trên cần giảm tốc độ, tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu giao thông. Đặc biệt, không dừng, đậu xe dưới lòng đường tại các khu vực lễ hội để tránh gây ùn tắc.