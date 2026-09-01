Hơn 5.000 thủy thủ và lính Mỹ sẽ ghé Thái Lan. Ảnh: Facebook/USS Abraham Lincoln

Theo báo The Nation, các thủy thủ và binh lính Mỹ dự kiến lên bờ trong chuyến thăm này, tạo điều kiện cho họ nghỉ ngơi và giải trí sau hơn 270 ngày hoạt động liên tục trên biển. Trong khi đó, tàu sân bay cùng các tàu hộ tống cũng sẽ tiếp nhận thêm thực phẩm, vật tư và các nhu yếu phẩm khác trước khi tiếp tục hoạt động.

Các đại diện Hải quân và Bộ Quốc phòng Thái Lan nhấn mạnh đây là một chuyến ghé cảng thường lệ, được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác quân sự lâu dài giữa Thái Lan và Mỹ. Không có cuộc tập trận chung hoặc hoạt động quân sự phối hợp nào khác với Thái Lan được lên kế hoạch trong chuyến thăm này.

Sự xuất hiện của hàng nghìn quân nhân Mỹ được dự báo sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế tại tỉnh Chonburi và thành phố Pattaya của Thái Lan. Khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu, đơn vị vận tải và những doanh nghiệp du lịch khác nhiều khả năng sẽ hưởng lợi khi các thành viên thủy thủ đoàn lên bờ vui chơi trong thời gian tàu neo đậu 4 ngày.

Thị trưởng Pattaya Poramase Ngampiches cho biết tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ cập cảng Laem Chabang ngay sau nửa đêm 2/9. Khoảng 40 xe buýt đã được huy động để đưa đón các thủy thủ đến Pattaya và quay lại theo từng nhóm luân phiên trước khi tàu rời đi vào Chủ Nhật (6/9).

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln rời căn cứ ở San Diego, bang California, Mỹ vào tháng 11/2025 và sau đó được triển khai hoạt động tại Trung Đông. Các quân nhân trên tàu được cho đã trải qua 270 ngày liên tục trên biển mà không ghé cảng.

USS Abraham Lincoln là tàu sân bay lớp Nimitz thứ 5 và là tàu chiến thứ 2 của Hải quân Mỹ được đặt theo tên Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Mỹ. Tàu được đưa vào biên chế ngày 11/11/1989 và đóng tại San Diego.

Tàu có lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn, dài khoảng 333m, tương đương chiều dài của ba sân bóng đá đặt nối tiếp nhau. Tàu sân bay này có thể mang theo hơn 65 máy bay.