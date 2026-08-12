Theo Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 đã xác nhận việc chính phủ Nga đồng ý trả tự do cho công dân Mỹ Robert Gilman vì lý do nhân đạo.

"Sau các cuộc trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã đồng ý trả tự do cho Gilman vì lý do nhân đạo. Chúng tôi hoan nghênh quyết định này và việc Nga không yêu cầu bất kỳ ai để đổi lại. Đây không phải một cuộc trao đổi tù nhân", ông Trump cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó đã đăng tải lên mạng xã hội một bức ảnh cho thấy ông Gilman và mẹ của mình đang trên máy bay rời Nga. "Máy bay sẽ sớm hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Andrews. Tôi đã nói chuyện với Gilman và ông ấy muốn một chiếc bánh hamburger ở sân bay. Tôi sẽ lo liệu việc đó", ông Trump nói.

Robert Gilman (ngoài cùng bên trái) và người thân trên chuyến bay trở về Mỹ. Ảnh: X/@SecRubio

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng ca ngợi nỗ lực của chính quyền trong việc trả tự do cho Gilman cũng như những công dân Mỹ khác mà Washington cho là bị giam giữ bất công ở nước ngoài. Trước đó, Nhà Trắng đã đàm phán để đưa giáo viên Mỹ Marc Fogel ra khỏi một nhà tù ở Nga vào tháng 2/2025.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Washington đã đưa hơn 100 công dân bị giam giữ ở nước ngoài hồi hương kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái. "Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để đưa tất cả công dân Mỹ bị giam giữ bất công trở về nước", ông Rubio nhấn mạnh.

Robert Gilman, 32 tuổi, từng phục vụ trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2020. Ông bị bắt tại Voronezh (Nga) hồi tháng 1/2022 với cáo buộc tấn công một cảnh sát trong lúc say rượu, sau đó bị tuyên án 4 năm rưỡi tù. Trong thời gian bị giam, Gilman tiếp tục bị kết tội tấn công một cán bộ nhà tù, đánh một điều tra viên và hành hung một nhân viên bảo vệ. Vì các cáo buộc này, bản án của Gilman đã bị nâng lên 10 năm tù vào năm ngoái.