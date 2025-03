Binh sĩ Ukraine Artem Kariakin. Ảnh: BBC

Theo BBC, cách đây hơn một tuần, Artem Kariakin và đơn vị của anh vẫn thường xuyên có các chuyến đi xuyên biên giới Ukraine vào thị trấn Sudzha của Nga. Artem đã cho phóng viên BBC xem video quay bằng điện thoại về chuyến đi cuối cùng của họ, trong đó có cảnh cả nhóm đi qua hàng chục xe quân sự và dân sự bị cháy rụi.

Một người lính Ukraine được trang bị súng ngắn đang nhìn về phía đường chân trời để tìm máy bay không người lái (UAV) của Nga. Đột nhiên, một chiếc UAV từ đâu đó bay về phía sau xe tải của họ. Hỏa lực phóng lên nhưng UAV vẫn tiếp tục bay.

Artem kể, xe của anh đã may mắn vì khối thuốc nổ do UAV mang theo không đủ lớn để ngăn cản. Tuy nhiên, chiếc xe tải khác gần đó kém may mắn hơn và đã bốc cháy.

Ảnh: BBC

Người lính này thừa nhận, cuộc rút lui của quân Ukraine khỏi Sudzha được tổ chức không tốt. "Mọi việc diễn ra khá hỗn loạn. Nhiều đơn vị rời đi trong tình trạng lộn xộn. Tôi nghĩ, vấn đề là lệnh rút lui đến quá muộn".

Theo Artem, điều này không giúp ích gì vì các đơn vị hoạt động mà không có thông tin liên lạc phù hợp. Hệ thống vệ tinh Starlink họ thường dùng không hoạt động bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, hầu hết các binh sĩ vẫn kịp rút lui, dù nhiều người phải đi bộ.

Artem nhận xét, chiến dịch đột kích xuyên biên giới của Ukraine vào vùng Kursk của Nga hồi tháng 8/2024 "quá sâu và hẹp", chỉ dựa vào một con đường chính để tiếp viện. Tuy nhiên, binh sĩ 27 tuổi này vẫn coi đây là một thành công chung. Artem nói, động thái đã buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng khỏi miền đông Ukraine.

Trong khi Artem và đồng đội rút lui để bảo toàn mạng sống, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã điện đàm nhằm chấm dứt xung đột. Song, Artem tin điều đó là "lố bịch". Anh bộc bạch: "Đối với tôi, những cuộc gọi giữa ông Trump và Putin chỉ là siêu thực. Ông Trump muốn chấm dứt xung đột như đã hứa và ông Putin muốn lừa ông Trump để tiếp tục kế hoạch của mình. Tôi không coi trọng cuộc điện đàm đó".

Artem, người hiện có nhà ở Luhansk, cho biết thêm, các cuộc tấn công của binh lính Ukraine vào Kursk là quan trọng để bảo vệ biên giới của nước này. Quân đội Ukraine có thể phải rút lui nhưng vẫn chiếm giữ vùng đất cao ở biên giới, giáp tỉnh Sumy.

Ukraine vẫn tiếp tục mở các cuộc tập kích xuyên biên giới, không chỉ vào Kursk mà còn cả ở vùng Belgorod của Nga.

Serhiy, một binh sĩ Ukraine khác, kể anh và tiểu đoàn của mình đã lập kế hoạch cho các cuộc đột kích vào lãnh thổ Nga. Họ tìm đường qua các bãi mìn và chướng ngại vật chống tăng được gọi là "răng rồng" của đối phương. Tiểu đoàn của Serhiy làm nhiệm vụ vào ban đêm vì đó là thời điểm an toàn nhất để di chuyển gần biên giới. Theo người lính này, Nga đang cố tạo ra một vùng đệm bên trong lãnh thổ Ukraine.