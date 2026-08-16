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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|16/8 - 20:00
|Malaysia vs Việt Nam
|Bán kết lượt đi
|VTV6, FPT Play, TV360
Link xem trực tiếp trận Malaysia vs Việt Nam
Thông tin lực lượng
Việt Nam: Đầy đủ lực lượng.
Malaysia: Đầy đủ lực lượng.
Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia
Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.
Malaysia: Azri Ghani; Richard Chin, Dominic Tan, Rodney Celvin, Jimmy Raymond; Wan Kuzain, Endrick dos Santos, Sergio Aguero; Pavithran Gunalan, Paulo Josué, Syafiq Ahmad
Phong độ và lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia
Phong độ Việt Nam: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 4, hòa 1, thua 0.
Phong độ Malaysia: Trong 5 trận gần nhất, Singapore thắng 3, hòa 0, thua 2.
Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia: Trong 5 trận gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 5, hòa 0, thua 0.
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