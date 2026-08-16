Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP 16/8 - 20:00 Malaysia vs Việt Nam Bán kết lượt đi VTV6, FPT Play, TV360

Link xem trực tiếp trận Malaysia vs Việt Nam

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/ Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Đầy đủ lực lượng.

Malaysia: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Malaysia: Azri Ghani; Richard Chin, Dominic Tan, Rodney Celvin, Jimmy Raymond; Wan Kuzain, Endrick dos Santos, Sergio Aguero; Pavithran Gunalan, Paulo Josué, Syafiq Ahmad

Phong độ và lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia

Phong độ Việt Nam: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 4, hòa 1, thua 0.

Phong độ Malaysia: Trong 5 trận gần nhất, Singapore thắng 3, hòa 0, thua 2.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia: Trong 5 trận gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 5, hòa 0, thua 0.

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