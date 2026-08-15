"Tôi rất vui khi tuyển Việt Nam có mặt tại bán kết. Toàn đội nỗ lực hết mình giành chiến thắng để đền đáp sự ủng hộ, hướng tới mục tiêu vào chung kết. Trận đấu trên sân khách luôn khó khăn nhưng chúng tôi quyết giành kết quả tốt nhất", HLV Kim Sang Sik phát biểu trong buổi họp báo trước trận tuyển Việt Nam vs Malaysia, bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

"Tôi nói với các cầu thủ rằng tất cả phải nỗ lực hết mình, thi đấu tốt trong trận gặp Malaysia. Họ cũng cần làm quen mặt cỏ mới. Về lực lượng, tuyển Việt Nam không ai chấn thương, đạt thể trạng tốt và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai", HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam cùng các học hướng tới gia tăng chuỗi trận bất bại: "Chuỗi bất bại là kết quả và thành tích đáng ghi nhận. Cần phải duy trì và tiếp nối thành tích này vì đó là một phần của lịch sử. Để làm được, mỗi cầu thủ phải nỗ lực hết mình. Thành tích hiện tại đã tốt, nhưng từng trận đấu riêng lẻ quan trọng hơn cả”.

HLV Kim Sang Sik rất tự tin. Ảnh: V.A

Đánh giá về đối thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Malaysia thường dùng sơ đồ 4-4-2, cho thấy có sự cân bằng tốt trong lối chơi. Họ là một đội bóng mạnh. Chúng tôi cố gắng phân tích điểm yếu của đối thủ để chuẩn bị".

Ông bày tỏ thêm: "Bán kết khác so với vòng bảng. Ở vòng này, các cầu thủ có thêm động lực thi đấu và chuẩn bị kỹ càng hơn. Tôi mong tuyển Việt Nam được tiếp lửa từ các CĐV trên sân và ở quê nhà. Nếu tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, đó là điều tuyệt vời cho tương lai bóng đá Việt Nam”.

Về cuộc đấu trí với HLV Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia, thuyền trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ: "HLV Tan Cheng Hoe chưa được bổ nhiệm khi tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở trận gần nhất, vì vậy tôi không có bình luận gì.

Đây là một trận đấu mới giữa tuyển Việt Nam và Malaysia. Tôi xin nhắc lại, mục tiêu của chúng tôi là giành kết quả tốt nhất trên sân khách. Các cầu thủ có động lực rất cao ở trận đấu này”.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 16/8.

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