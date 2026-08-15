"Chúng tôi phải tìm ra giải pháp và phương án tốt nhất cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng các cầu thủ nỗ lực hết mình khi có cơ hội.

Không phải cầu thủ nào cũng có cơ hội thi đấu ở bán kết. Đây là một thử thách rất lớn, nhưng tất cả phụ thuộc vào chúng tôi. Bản thân chúng tôi phải tin tưởng, bước ra sân với sự tự tin và tập trung", HLV Tan Cheng Hoe nói về trận gặp tuyển Việt Nam.

"Tinh thần của chúng tôi rất đơn giản. Mỗi người, bao gồm ban huấn luyện, các nhân viên hỗ trợ và chính các cầu thủ, đều phải dành sự tôn trọng lẫn nhau. Sự tôn trọng đó tạo nên sự gắn kết tốt trong đội bóng.

Các cầu thủ trẻ rất tôn trọng đàn anh và ngược lại. Trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi muốn bước ra sân với động lực cao nhất để đạt kết quả tốt", thuyền trưởng Malaysia nhấn mạnh.

HLV Tan Cheng Hoe đánh giá rất cao tuyển Việt Nam. Ảnh: V.A

Đánh giá về đối thủ, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Tuyển Việt Nam có lực lượng rất tốt dưới thời HLV Park Hang Seo. Chúng tôi tôn trọng tài năng của ông ấy. Malaysia không thể thắng tuyển Việt Nam trong những lần đối đầu trước đây, nhưng đây là một giải đấu hoàn toàn khác.

Tuyển Việt Nam có lối chơi tấn công nhanh, kết hợp tốt và rất mạnh mẽ. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung cho trận đấu ngày mai".

Về vấn đề tổn thất lực lượng, HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ: "Để vào tới bán kết, chúng tôi trải qua nhiều chướng ngại và thách thức. Bất kỳ HLV hay đội bóng nào khi vào bán kết cũng đều mơ ước tiến tới trận chung kết.

Với tình hình hiện tại, chúng tôi phải nỗ lực hết sức. Tôi không thể đưa ra lý do bào chữa rằng thiếu cầu thủ này hay cầu thủ khác. Mọi người trong đội hình đều phải tự chuẩn bị. Chúng tôi phải làm việc cùng nhau và chiến đấu cùng nhau".

Malaysia có lợi thế sân nhà ở trận lượt đi. Ảnh: S.N

"Trong bóng đá, không gì là không thể. Khi bạn có thời điểm thích hợp và mọi thứ đều ủng hộ, bạn có thể ghi bàn. Hàng phòng ngự của chúng tôi cần tập trung vào các tình huống chuyển trạng thái của tuyển Việt Nam vì họ rất nhanh, có sự phối hợp tốt và thể lực mạnh mẽ.

Các hậu vệ của chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Tuyển Malaysia không có gì để mất, chỉ cần thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Sự cổ vũ từ khán giả và gia đình mang lại cho chúng tôi thêm niềm tin để thi đấu", HLV Tan Cheng Hoe chốt lại.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 16/8.

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