Ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia, trung vệ Ubaidullah Shamsul Fazili chịu nhiều áp lực khi đối đầu với các tiền đạo nguy hiểm bên phía đối phương như Xuân Son, Tài Lộc, Đình Bắc... Dù vậy, cầu thủ đội chủ nhà đang rất tự tin có thể "khoá chân" các mũi nhọn của tuyển Việt Nam.

"Tôi thấy nhiều cầu thủ Việt Nam từng thi đấu ở lứa U23 như Đình Bắc hay Khuất Văn Khang. Mọi trận đấu ở giải này đều là một rất bận rộn với các hậu vệ. Nếu toàn đội thi đấu như một khối thống nhất, chúng tôi có thể ngăn chặn họ ghi bàn. Ngược lại, Malaysia cũng có thể ghi bàn vào lưới đối phương", Fazili tự tin cho biết.

Ubaidullah Shamsul Fazili tự tin đối đầu với Đình Bắc. Ảnh: V.A

Đánh giá về trận đấu, Ubaidullah Shamsul Fazili nói: "Tôi không cảm thấy áp lực. Chúng tôi có mặt ở giải đấu để thoải mái tận hưởng bóng đá. Đó là điều duy nhất đội hướng tới trong quá trình chuẩn bị. Malaysia muốn thắng trận đấu này, không chỉ đến đây để có mặt. Hai trận bán kết là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ bản thân với người hâm mộ và đất nước".

"Chúng tôi đang mơ về chiếc vé vào chung kết. Không gì là không thể trong bóng đá. Ngày mai, mục tiêu của Malaysia là giành chiến thắng hoặc ít nhất phải hòa. Giành chiến thắng trên sân nhà luôn là cảm giác tuyệt vời nhất", trung vệ tuyển Malaysia chốt lại.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 16/8.

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