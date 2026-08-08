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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|BẢNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|8/8 - 20:00
|Thái Lan vs Myanmar
|Bảng B
|VTV6, FPT Play, TV360
|8/8 - 20:00
|Malaysia vs Philippines
|Bảng B
|VTV6, FPT Play, TV360
Link xem trực tiếp trận Thái Lan vs Myanmar
Link xem trực tiếp trận Malaysia vs Philippines
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