Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU BẢNG KÊNH TRỰC TIẾP
8/8 - 20:00 Thái Lan vs Myanmar Bảng B VTV6, FPT Play, TV360
8/8 - 20:00 Malaysia vs Philippines Bảng B VTV6, FPT Play, TV360

Link xem trực tiếp trận Thái Lan vs Myanmar

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/ 

Link xem trực tiếp trên TV360:   https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trận Malaysia vs Philippines

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/ 

Link xem trực tiếp trên TV360:   https://tv360.vn

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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.