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Sân BBVA, hay Monterrey, thuộc Nuevo Leon (Mexico) sẽ khép lại hành trình đăng cai World Cup 2026 của mình bằng trận Hà Lan gặp Maroc ở vòng 1/16.

Maroc đứng thứ 2 bảng C với 7 điểm. Hakimi và các đồng đội đã đánh bại Scotland và Haiti, cùng trận hòa Brazil.

Trong khi đó, Hà Lan dẫn đầu bảng F với 7 điểm, sau khi thắng đậm Thụy Điển và Tunisia, hòa Nhật Bản trong trận ra quân.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, F de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Maroc (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim, Ounahi, El Khannouss; Saibari.