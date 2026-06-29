Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo L’Equipe, cựu tiền đạo Ronaldo “Người ngoài hành tinh” tiết lộ câu chuyện hậu trường sau thất bại 0-1 của tuyển Brazil trước Pháp ở tứ kết World Cup 2006.

Ronaldo cho biết ông đã phải đề nghị Zinedine Zidane rời khỏi phòng thay đồ của Brazil sau trận đấu diễn ra tại Frankfurt (Đức).

Đội hình Brazil dự World Cup 2006. Ảnh: CBF

Được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, Zidane đã vào phòng thay đồ Brazil để đổi áo với các cầu thủ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

“Chúng tôi có nói chuyện sau trận. Zidane vào phòng thay đồ của chúng tôi, nhưng bầu không khí lúc đó vô cùng nặng nề, rất nhiều cầu thủ đang khóc”, Ronaldo chia sẻ với L’Equipe.

“Chúng tôi là bạn bè khi ấy và đến bây giờ vẫn vậy... Nhưng đó thực sự không phải thời điểm thích hợp để đổi áo. Tôi chúc mừng anh ấy, nhưng cũng lịch sự đề nghị anh rời khỏi phòng thay đồ”.

Ở kỳ World Cup 2006, Brazil bước vào giải với tư cách ĐKVĐ và được xem là ứng viên số 1 cho Cúp vàng. Đội hình của “Selecao” khi ấy quy tụ hàng loạt ngôi sao như Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Adriano và Kaka.

Tuy nhiên, tại vòng tứ kết, Brazil bất ngờ gục ngã trước tuyển Pháp trong một đêm thi đấu thăng hoa của Zidane.

Tiền vệ huyền thoại người Pháp thậm chí còn có pha tâng bóng qua đầu Ronaldo, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của trận đấu.

“Hôm đó anh ấy thực sự đạt phong độ phi thường. Không phải ngẫu nhiên mà màn trình diễn ấy được xem là một trong những màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất lịch sử các kỳ World Cup”, Ronaldo khen ngợi.

Dù vượt qua Brazil để tiến vào chung kết, tuyển Pháp cuối cùng chỉ giành ngôi á quân sau khi thua Italia trên chấm luân lưu.

Trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp, Zidane bị truất quyền thi đấu vì cú húc đầu nổi tiếng vào Marco Materazzi.

Ở phần cuối cuộc phỏng vấn, Ronaldo cũng bày tỏ quan điểm về sự sa sút của bóng đá Brazil và lý do đội tuyển không còn giữ vị thế thống trị như trước.

“Chúng ta đang nói về môn thể thao phổ biến nhất thế giới”, Ro béo nhận xét. “Hiện nay có rất nhiều cầu thủ và đội bóng mạnh trên khắp hành tinh.

Qua nhiều năm, Brazil đã không còn là ứng cử viên số 1 không thể tranh cãi, nhưng vẫn luôn được xem là một trong những cường quốc của bóng đá”.

Nhà vô địch World Cup 1994 và 2002 kết luận: “Với lịch sử luôn được xem là ứng viên vô địch và vị trí đặc biệt của bóng đá trong văn hóa Brazil, kỳ vọng dành cho đội tuyển quốc gia lúc nào cũng rất lớn”.