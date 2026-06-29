Lịch trực tiếp vòng 1/16 World Cup 2026 trên VTV mới nhất
|Thời gian
|Trận đấu
|Kênh Trực tiếp
|29/6 - 02:00
|Nam Phi 0-1 Canada
|VTV3, VTV6, VTV10
|30/6 - 00:00
|Brazil - Nhật Bản
|VTV3, VTV6, VTV9
|30/6 - 03:30
|Đức - Paraguay
|VTV3, VTV6, VTV10
|30/6 - 08:00
|Hà Lan - Morocco
|VTV3, VTV6, VTV9
|1/7 - 00:00
|Bờ Biển Ngà - Na Uy
|VTV3, VTV6, VTV10
|1/7 - 04:00
|Pháp - Thụy Điển
|VTV3, VTV6, VTV9
|1/7 - 08:00
|Mexico - Ecuador
|VTV3, VTV6, VTV9
|1/7 - 23:00
|Anh - CHDC Congo
|VTV3, VTV6, VTV9
|2/7 - 03:00
|Bỉ - Senegal
|VTV3, VTV6, VTV10
|2/7 - 07:00
|Mỹ - Bosnia and Herzegovina
|VTV3, VTV6, VTV9
|3/7 - 02:00
|Tây Ban Nha - Áo
|VTV3, VTV6, VTV9
|3/7 - 06:00
|Bồ Đào Nha - Croatia
|VTV3, VTV6, VTV10
|3/7 - 10:00
|Thụy Sĩ - Algeria
|VTV3, VTV6, VTV9
|4/7 - 01:00
|Australia - Ai Cập
|VTV3, VTV6, VTV10
|4/7 - 05:00
|Argentina - Cape Verde
|VTV3, VTV6, VTV9
|4/7 - 08:30
|Colombia - Ghana
|VTV3
Sau khi bảng J khép lại, vòng 32 đội World Cup 2026 đã chính thức xác định đầy đủ 16 cặp đấu. Đây là thời điểm giải đấu bước vào giai đoạn loại trực tiếp, nơi mọi sai lầm đều có thể khiến các đội bóng phải trả giá đắt.
Theo lịch phát sóng, trận mở màn vòng knock-out là Nam Phi gặp Canada lúc 02h00 ngày 29/6, được tường thuật trên VTV3, VTV6 và VTV10. Sau đó, người hâm mộ sẽ được chứng kiến loạt trận đáng chú ý như Brazil gặp Nhật Bản, Đức đối đầu Paraguay và Hà Lan chạm trán Morocco.
Các cặp đấu hấp dẫn tiếp tục xuất hiện trong những ngày sau đó. Bờ Biển Ngà gặp Na Uy, Pháp đấu Thụy Điển, Mexico gặp Ecuador, trong khi Anh chạm trán CHDC Congo. Bỉ gặp Senegal và Mỹ đối đầu Bosnia & Herzegovina cũng là những trận đáng chờ đợi.
Từ ngày 3 đến 4/7, vòng 32 đội khép lại bằng loạt trận Tây Ban Nha gặp Áo, Bồ Đào Nha đấu Croatia, Thụy Sĩ gặp Algeria, Australia gặp Ai Cập, Argentina gặp Cape Verde và Colombia so tài Ghana.
Tất cả hứa hẹn tạo nên giai đoạn knock-out đầy kịch tính.
Highlights Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (nguồn: VTV)