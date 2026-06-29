Lịch trực tiếp vòng 1/16 World Cup 2026 trên VTV mới nhất

Thời gian Trận đấu Kênh Trực tiếp 29/6 - 02:00 Nam Phi 0-1 Canada VTV3, VTV6, VTV10 30/6 - 00:00 Brazil - Nhật Bản VTV3, VTV6, VTV9 30/6 - 03:30 Đức - Paraguay VTV3, VTV6, VTV10 30/6 - 08:00 Hà Lan - Morocco VTV3, VTV6, VTV9 1/7 - 00:00 Bờ Biển Ngà - Na Uy VTV3, VTV6, VTV10 1/7 - 04:00 Pháp - Thụy Điển VTV3, VTV6, VTV9 1/7 - 08:00 Mexico - Ecuador VTV3, VTV6, VTV9 1/7 - 23:00 Anh - CHDC Congo VTV3, VTV6, VTV9 2/7 - 03:00 Bỉ - Senegal VTV3, VTV6, VTV10 2/7 - 07:00 Mỹ - Bosnia and Herzegovina VTV3, VTV6, VTV9 3/7 - 02:00 Tây Ban Nha - Áo VTV3, VTV6, VTV9 3/7 - 06:00 Bồ Đào Nha - Croatia VTV3, VTV6, VTV10 3/7 - 10:00 Thụy Sĩ - Algeria VTV3, VTV6, VTV9 4/7 - 01:00 Australia - Ai Cập VTV3, VTV6, VTV10 4/7 - 05:00 Argentina - Cape Verde VTV3, VTV6, VTV9 4/7 - 08:30 Colombia - Ghana VTV3

Sau khi bảng J khép lại, vòng 32 đội World Cup 2026 đã chính thức xác định đầy đủ 16 cặp đấu. Đây là thời điểm giải đấu bước vào giai đoạn loại trực tiếp, nơi mọi sai lầm đều có thể khiến các đội bóng phải trả giá đắt.

Theo lịch phát sóng, trận mở màn vòng knock-out là Nam Phi gặp Canada lúc 02h00 ngày 29/6, được tường thuật trên VTV3, VTV6 và VTV10. Sau đó, người hâm mộ sẽ được chứng kiến loạt trận đáng chú ý như Brazil gặp Nhật Bản, Đức đối đầu Paraguay và Hà Lan chạm trán Morocco.

Các cặp đấu hấp dẫn tiếp tục xuất hiện trong những ngày sau đó. Bờ Biển Ngà gặp Na Uy, Pháp đấu Thụy Điển, Mexico gặp Ecuador, trong khi Anh chạm trán CHDC Congo. Bỉ gặp Senegal và Mỹ đối đầu Bosnia & Herzegovina cũng là những trận đáng chờ đợi.

Từ ngày 3 đến 4/7, vòng 32 đội khép lại bằng loạt trận Tây Ban Nha gặp Áo, Bồ Đào Nha đấu Croatia, Thụy Sĩ gặp Algeria, Australia gặp Ai Cập, Argentina gặp Cape Verde và Colombia so tài Ghana.

Tất cả hứa hẹn tạo nên giai đoạn knock-out đầy kịch tính.

Highlights Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (nguồn: VTV)