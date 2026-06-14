Link xem trực tiếp Haiti vs Scotland

Link tường thuật trực tiếp trên VietNamNet

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/haiti-scotland-6a2a4768ab29477b0f70604c?event=eventtv&type=highlight

Scotland khao khát giành 3 điểm ngày ra quân - Ảnh: Khelnow

Trận ra quân gặp Haiti mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong một bảng đấu có Brazil và Maroc, Scotland hiểu rằng đây có thể là cơ hội tốt nhất để giành 3 điểm.

Một chiến thắng sẽ giúp họ bước vào các trận đấu tiếp theo với tâm thế hoàn toàn khác.

Điều Scotland hướng đến không chỉ là vượt qua vòng bảng. Sau nhiều năm chứng kiến các láng giềng Anh liên tục tạo dấu ấn ở các giải lớn, người hâm mộ xứ sở kèn túi đang chờ đợi đội tuyển của mình viết nên một chương mới.

World Cup 2026, với sự đa năng của McTominay và McGinn có thể là thời điểm thích hợp nhất để Scotland biến tiềm năng thành thành tích thực sự.

Đội hình dự kiến

Haiti (4-4-2): Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor, Nazon.

Scotland (4-4-2): Gunn; Hickey, Hanley, Souttar, Robertson; Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Adams, Shankland.